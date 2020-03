Kartami budeme moct platit na více místech. Některá vás překvapí

V příštích třech letech má v České republice přibýt 30 tisíc platebních terminálů. V obchodech, mezi řemeslníky, taxikáři, lékaři a dalšími profesemi, ale také v obcích a menších městech. Uvedlo to ministerstvo průmyslu a obchodu s tím, že po dohodě s kartovými společnostmi a bankami umožní roční zapůjčení terminálů zdarma. Češi by tak měli mít možnost platit kartami na více místech.

Lidem v dvoutisícovém Hroznětíně by pomohlo, kdyby mohli instalatérům, pokrývačům a opravářům platit bezhotovostně - kartou. Ti ale zatím platebními terminály nedisponují. Peníze tak musejí jejich zákazníci z malých obcí jezdit často vybírat z bankomatů ve větších městech.

Bezhotovostní platbu v obchodech by uvítali i lidé z malé podkrušnohorské obce Merklín. Protože tady lidé nemají bankomat, pro hotovost tak musejí až do vzdáleného Ostrova. A to je zhruba 15 kilometrů. Pokud ale člověk nemá auto, může cestováním autobusem ztratit i několik hodin.

"Češi považují platby kartou za jednoduché a bezpečné, v jejich používání jim primárně brání absence platebních terminálů u obchodníků," potvrzuje Michal Čarný, generální ředitel Mastercard pro ČR.

Bezhotovostní platbu by řada podnikatelů svým zákazníkům ráda nabídla. Tím spíš, když budou mít možnost si terminál na rok zapůjčit zdarma, tak jak deklaruje ministerstvo průmyslu a obchodu.

"Pomoc státu při dodání platebních terminálů je určitě služba pro lidi," domnívá se majitel autoservisu na Karlovarsku Lukáš Kejval.

"Myslím si, že by to bylo dobrý," souhlasí taxikář v Karlových Varech.

"Cílem České republiky je dostat se nad průměr Evropské unie. Což v současnosti představuje 23 terminálů na tisíc obyvatel. Zatímco v České republice je 21 terminálů na tisíc obyvatel," prozradila Štěpánka Filipová, mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu.

Do projektu chce ministerstvo průmyslu a obchodu zakomponovat odhadem 10 tisíc malých a středních podnikatelů.