Kašel i střevní potíže: KOMPLETNÍ PŘEHLED příznaků covidu-19

Přes 844 tisíc nakažených celkově, více než 154 tisíc aktuálně a přes 13 tisíc lidí, kteří kvůli covidu-19 podlehli. Taková je v Česku dosavadní epidemická bilance. Řada lidí onemocněním projde bez příznaků, většinou se ale alespoň některým z nich projeví.

Jak koronavirus, se kterým téměř rok zápasí celý svět, rozpoznat? Redakce TN.cz připravila přehled všech možných příznaků, jak je popsala Světová zdravotnická organizace (WHO)

Nejčastější příznaky

- horečka

- suchý kašel

- únava

Méně časté příznaky

- bolesti různých částí těla, zpravidla kloubů a hlavy

- bolesti v krku

- střevní potíže (průjem)

- ztrata chuti, čichu nebo obojího

- zánět spojivek

- vyrážka kdekoliv na těle

- změny barvy kůže na prstech na rukou, nohou nebo obojím, nejčastěji se objevují modré odstíny

Příznaky při nejtěžší formě (vyžadující hospitalizaci)

- dušnost a další problémy s dýcháním

- tlak a bolest na hrudi

- ztráta řeči

- nemožnost se pohybovat

Od okamžiku přenosu nákazy zpravidla trvá pět až šest dní, než se příznaky začnou projevovat. Podle WHO to ale může v některých případech trvat až dva týdny. Pokud se u vás objeví, je nutné vyhledat lékařskou pomoc. Před návštěvou ordinace do ní nejprve zavolejte.

Šest typů průběhu covidu-19

Vědci z univerzity King's College London ve studii rozřadili průběh onemocnění covid-19 do šesti kategorií podle příznaků, které se u pacientů objevují.

1. Typ podobný chřipce bez horečky: bolesti hlavy, ztráta čichu, bolesti svalů, kašel, bolesti v krku a na hrudi, žádná horečka

2. Typ podobný chřipce s horečkou: bolesti hlavy, ztráta čichu, kašel, bolesti v krku, chrapot, horečka a ztráta chuti k jídlu

3. Gastrointestinální typ (týkající se trávicí soustavy): bolesti hlavy, ztráta čichu a chuti k jídlu, průjem, bolesti v krku a na hrudi, únava

4. První vážný typ s únavou: bolesti hlavy, ztráta čichu, kašel, horečka, chrapot, bolesti na hrudi a únava

5. Druhý vážný typ se zmateností: bolesti hlavy, ztráta čichu, ztráta chuti k jídlu, kašel, horečka, chrapot, bolesti v krku a na hrudi, únava, zmatenost, bolesti svalů

6. Třetí vážný typ s břišními a dýchacími problémy: bolesti hlav,y ztráta čichu, ztráta chuti k jídlu, kašel, horečka, chrapot, bolesti v krku a na hrudi, únava, zmatenost, bolesti svalů, dušnost, průjem a bolesti břicha