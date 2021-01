Kluk zameškal stovky hodin, máma to neřešila. Teď jí hrozí roky ve vězení

V pobyt za mřížemi se promění původně podmíněný trest, který soud uložil 29leté matce z Hranic na Moravě za to, že nedbala na školní docházku svého desetiletého syna. Sama by si měla vzít poučení ze tří pětek. Nejprve za to dostala pětiměsíční podmínku, teď jí hrozí pět let vězení a navíc – její syn chodí do 5. třídy základní školy.