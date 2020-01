Kašpaři a opice. Zveřejněné dokumenty ukázaly válku v Boeingu!

Boeing 737 Max navrhli kašpaři pod dohledem opic. To je tvrzení jednoho z pilotů výrobce letadel. Firma teď musela zveřejnit stovky interních zpráv na nátlak zákonodárců. A vyšlo tak najevo, že řada zaměstnanců největšího amerického leteckého producenta novému stroji, ani svým nadřízeným, nevěří.

Výsměch federálním pravidlům, podvádění regulačních úřadů, obcházení simulátorů letu nebo žertování na úkor letounu typu 737 Max. To je obsahem několika set zpráv vnitřní, vesměs e-mailové, komunikace zaměstnanců jednoho z největších výrobců letadel na světě.

Balík interních dokumentů zaměstnanců, který musel Boeing odevzdat vyšetřovatelům z amerického Kongresu, obsahuje velmi závažné informace. Podané mnohdy velmi nevybíravě.

"Nedůvěřují tomu managementu a nedůvěřují ani té výrobě, jelikož ten pilot, když sedá do kabiny, tak jak to jednou, dvakrát zradí, tak už se na to dívá jinak," zamýšlí se komerční pilot Radim S.

Boeingy typu Max byly uzemněny před téměř deseti měsíci po dvou nehodách, při nichž vyhaslo 346 životů. Zásadní roli v obou případech hrála závada na řídicím softwaru letadel.

"Boeing upřednostnil obchod na úkor bezpečnosti. Pustili do provozu letoun, který nebyl po všech stránkách stoprocentní," má jasno Radim S.

Tržby, stejně jako akcie společnosti, která letos přišla o objednávky stovek strojů, od té doby klesají. Firma dokonce dva dny před Vánocemi odvolala ředitele.

Potíže modelu čtvrté generace vedly nové vedení k úvahám o ukončení výroby řady 737 Max. Boeing má na skladě 400 letadel.