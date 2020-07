Katastrofální stav! Ve Středozemním moři skončí průměrně náklaďák odpadu za minutu

To, co vidíme v plážových střediscích, může být velmi zavádějící. I když se to z pohledu turisty nemusí zdát, Středozemní moře je jedno z nejznečištěnějších na světě. V průměru v něm skončí náklaďák odpadu každou minutu. Skupina dobrovolníků vyráží pravidelně pod hladinu, aby alespoň částečně situaci zlepšila.

Jen někteří znají Středozemní moře plné odpadků a bez života, pod hladinu se totiž turisté většinou nedostanou a vidí pouze naleštěný zevnějšek. Středozemní moře je totiž jedno z nejznečištěnějších na světě, uvádí agentura Enex.

Pod hladinu v jednom z řeckých přístavů se podíval i reportér RTL Jan Heikrodt se skupinou dobrovolníků Aegean Rebreath, která se snaží se znečištěním ve Středozemním moři bojovat. Jen během dvaceti minut se vrátil s taškou plnou odpadků.

"Je to neuvěřitelné, nikdy byste nepřestali sbírat. Musíte si skutečně představit skládku na dně moře," popsal Heikrodt.

Dobrovolníci ze skupiny Aegean Rebreath proto pravidelně provádí ponory na různých místech Řecka a odpadky sbírají. "Myslím si, že je to o příkladu. Každý si myslí, že to dělat nemusí, ale myslím si, že musíme stanovit příklad, protože je to i náš nepořádek," doplnil Heikrodt.

Většinou se jedná o plastový odpad. Každou minutu se jen do Středozemního moře dostane přibližně náklaďák plný plastového odpadu, uvádí Enex. To, co dostanou potápěči ven, je tedy jen zlomek.

"Máme tu problém. Mám na mysli, že je situaci absolutně vážná, pokud najdeme tolik odpadu, kdekoliv se potopíme," sdělil jeden ze zakladatelů Aegean Rebreath George Sarelakos.

Boj s odpadem podle něj není ztracený případ. Dobrovolníci vozí to, co v moři najdou, na 24 hodin do přístavů, aby se mohli lidé na zkázu pod hladinou podívat na vlastní oči.

"Už jsme unavení ze všech výmluv. Protože my jsme odpovědní za tenhle problém. Není to o vládách a politicích, jsme to my, kdo rozhodnou o tom, co se stane s přírodou," uzavřel Sarelakos.