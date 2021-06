Kate poprvé promluvila o Lilibet. Otázky o holčičce jí nebyly příjemné

Vévodkyně Kate v pátek společně s první dámou USA Jill Bidenovou navštívila školu v Cornwallu. A právě tam nemohla uniknout dotazům na novorozenou dceru prince Harryho a jeho manželky Meghan, Lilibet Dianu.

Podle odbornice na řeč těla Judi Jamesové ji dotazy na holčičku vyvedly z míry. "Kate to řešila s jistou grácií, ale není pochyb o tom, že to byl nepříjemný okamžik, který Kate zřejmě vyvedl z rovnováhy," řekla britskému deníku The Sun.

"Když otázka padne, tak je na její tváři výraz nějakého poplachu, jako by nečekala, že bude oslovena takto přímo," dodala odbornice. Kate prý nejprve chtěla odmítnout odpovědět, což naznačuje výraz jejích rtů. Po chvíli se ale objevil obrovský úsměv. Dokonce i zatleskala rukama, aby naznačila vzrušení při zmínce o novém dítěti.

Novináři se jí nejprve zeptali, jestli má pro holčičku nějaká přání. "Přeji jí vše nejlepší, nemůžu se dočkat, až se s ní setkám," odpověděla Kate a přiznala, že ji ještě neviděla. "Ještě jsme ji nepotkali, ale doufejme, že to bude brzy," dodala vévodkyně.

Potvrdila také, že s princem Harrym a jeho manželkou neměli od narození Lilibet Diany ani videohovor. Holčička se narodila 4. června a její jméno překvapilo lidi na celém světě. Jde totiž o spojení přezdívky královny Alžběty II. a jména její babičky Diany.