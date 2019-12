Katedrálu možná nepůjde zachránit. Je tu jen malá šance, tvrdí pastor

Francouzský prezident Emmanuel Macron by chtěl katedrálu Notre-Dame, kterou poškodil mohutný požár, zrekonstruovat do roku 2024. V té době země také pořádá Olympijské hry. Odborníci si však myslí, že to nepůjde. S nimi také souhlasí pastor katedrály Patrick Chauvet, který sloužil ve středu vánoční mši v kostele Saint-German l'Auxerrois. Po 200 letech se tak nekonala v Notre-Dame.

"Dnes můžeme říci, že existuje možná 50 % šance, že bude zachráněna. Existuje také 50 % šance, že spadne lešení z klenby, takže jak vidíte, budova je stále velmi křehká. Až sundáme lešení, musíme posoudit stav katedrály..." řekl pastor během mše. Rekonstrukce by případně mohla začít v roce 2021.

Na Štědrý den provázel smutek i další farníky a také obyvatele Paříže. "Vzpomínám si, že mi moje matka řekla, že sledovala televizi a že v Notre-Dame došlo k požáru. Řekl jsem jí, že to není možné a vzal jsem si kolo. A když jsem přijel, plakal jsem. Jsme Francouzi, pokusíme se přestavět Notre-Dame tak, jak to bylo dříve, protože je to symbol," vzpomínal na požár inženýr Jean-Luc Bodam.

Plameny pohltily katedrálu Notre-Dame 15. dubna letošního roku. Během několika hodin se požár rozšířil a zničil štíhlou centrální věž, která se zřítila. Dále také poničil dřevěný interiér a střechu katedrály. Hasičům se oheň podařilo uhasit po devíti hodinách. Od té doby se také vyšetřuje příčina požáru.

Připomeňte si záběry ze záchrany katedrály: