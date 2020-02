Kateřina Zemanová přiznala účast na pornopárty: Doma jsme se tomu smáli

Kauza hýbala Českem v roce 2013, kdy ze zahraničních pornostránek unikly fotografie a videa z večírku, na kterém byla i dívka podobná Kateřině Zemanové. Kolem ní lidé tančili, někteří se svlékli a začali se oddávat skupinovému sexu. Kate vše sledovala a smála se.

Když skandál vypukl, prezidentova mluvčí Hana Burianová účast tehdy 19leté Kateřiny na večírku vehementně popírala. "Nikdy jsem se žádné takové akce nezúčastnila. Jedná se o podvrh," citovala slova prezidentovy dcery.

Po letech ale Kate přiznala, že na pornovečírku opravdu byla. "Mě to nikdy neštvalo, že jsem na té akci přihlížela. Doma jsme se tomu zasmáli. V životě jsem si negooglila svoje jméno, tak ani nevím, co se o mně tehdy psalo," uvedla pro zmíněný časopis.

Tématu se prý "první slečna" nikdy nevyhýbala a ani své chování nijak neomlouvala. "Proč taky, nezastávala jsem žádnou oficiální pozici. Komu jsem tím lidsky ublížila? Bylo mi osmnáct. Neznám člověka, který by se v tomto věku nechoval někdy jako debil," dodala.

Kate si podle svých slov nemyslí, že by jako dcera prezidenta měla vystupovat jinak. Její rodiče s ní prý netvoří "jednu jednotku", proto by její chování nemělo ovlivňovat kariéru jejího otce. Kateřina už několik let žije a studuje v Londýně. Na školu si údajně musela vzít půjčku a chodí do práce.