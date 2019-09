Katrice zmizela v Německu před 37 lety! Policie teď zadržela podezřelého

Pod terasou domu byla údajně nalezena přibližně metr dlouhá černá taška. Sousedé řekli webu Daily Mail, že ji policisté poté odvezli k odborné analýze. Armáda odmítla poskytnout jakékoli podrobnosti o zadržené osobě. Rodiče Katrice, kteří jsou rozvedeni, žijí v oblasti Hartlepool v hrabství Durham a netrpělivě čekají na informace.

Celá tragédie se odehrála 28. listopadu 1981. Angličanka Katrice byla se svou tetou a matkou Sharon na nákupu v obchodním centru nedaleko armádní základny v německém Paderbornu, kde sloužil její otec. Holčička, která ten den slavila své druhé narozeniny, zmizela během několika málo sekund - dívčina teta jen chvíli nedávala pozor. Myslela si, že Katrice utekla za matkou mezi regály.

Po Katrice tehdy pátrala německá policie spolu s britskou vojenskou policií a armádními jednotkami. Zapojili se i dobrovolníci, všechna snaha ale byla marná. Holčička zmizela bez jediné stopy a případ byl časem odložen. Policisté ho znovu otevřeli až v roce 2000 a zatkli bývalého vojáka. Posléze ho ale bez obvinění propustili a znovu vyšetřování odložili.

Policie přiznala, že se během počátečního vyšetřování udělalo mnoho chyb. Ty policii vyčítala i rodina Katrice. Od začátku údajně předpokládali, že se holčička utopila v nedaleké řece a vyšetřovatelé tak dostatečně nevyslechli všechny svědky. I když později hlavně pátrali po jejím těle, tak nevylučovali ani to, že by Katrice mohla být naživu a v průběhu let zveřejňovali její pravděpodobnou podobu.

Rodina pohřešované Katrice Leeové doufá, že jim konečně skončí "dlouhé roky pekla," kdy nevědí, co se s holčičkou stalo. "Zoufale si přejeme, aby Katrice vypátrali, ale zároveň víme, že pokud něco najdou, pak to bude znamenat, že život mé dcery skončil obzvlášť odporným způsobem a my se s tím budeme muset naučit žít," řekla Sharon médiím.