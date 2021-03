Řetězec přijímá nové stravenky. Jak je to v jiných obchodech? PŘEHLED

Obchodní řetězec Kaufland v pondělí oznámil, že nově přijímá i stravenky Sodexo. Při jednom nákupu je možné využít až deset kusů. Hotovost ale nevrací, tu je ovšem možné poukázat na charitu.



Už v listopadu přitom začal umožňovat platbu také stravenkami Benefit plus a UP (bývalé Cheque Dejeuner). "Limit pro jeden nákup s papírovými stravenkami je 10 kusů poukázek nebo hodnota 1600 korun, elektronické stravenky jsou bez limitu," prohlásila mluvčí Kauflandu Renata Maierl. Do té doby šlo platit jen stravenkami Naše stravenka a Ticket Restaurant.



"Můžeme říci, že aktuálním trendem je znatelný nárůst podílu elektronických benefitních karet na úkor papírových stravenek,“ zhodnotila Maierl.



Od konce loňského roku české obchodní řetězce stále více zavádí využívání stravenek. Jak to vypadá u jednotlivých řetězců, si můžete přečíst níže. Stravenky v České republice dostávalo začátkem roku asi 1,5 milionu zaměstnanců. Od letošního ledna také platí stravenkový paušál.

Lidl

Od loňského října je v Lidlu možné platit stravenkami Sodexo, jinak přijímá také stravenky Naše stravenka, UP a lze tam také zaplatit kartou Benefit plus.



Lidl do budoucna nevylučuje přijímání stravenek dalších společností. Ovšem mluvčí Tomáš Myler odmítl komentovat, kolik nákupů platí zákazníci stravenkami.

Albert

Zákazníci mají možnost v obchodní síti Albert platit jak běžnými stravenkami, tak elektronickými stravenkovými kartami. "V současné chvíli přijímáme stravenky od společností Sodexo (Gastro Pass), Edenred (Ticket Restaurant) a Le Cheque Déjeuner/UP Česká republika (Chéque Déjeuner stravenky). Stravenky přijímáme na všech našich prodejnách," popsal ředitele komunikace obchodů Albert Jiří Mareček.

"Elektronické stravenky a stravenkové karty přijímáme od společností Cheque Dejeuner/UP Česká republika (eStravenka karta), Edenred (Ticket Restaurant Card), Sodexo (Gastro Pass card – tato karta může být součástí multiproduktové karty Multi Pass Card), CES ePlatby (Gusto karta) a Benefit Plus (Benefit plus card) s omezením pouze na nákup potravin (tedy ne na alkohol a cigarety). Elektronické stravenky přijímáme také na všech našich prodejnách, a právě možnost platit elektronickými stravenkami budeme do budoucna ještě rozšiřovat," dodal Mareček.



Platby stravenkami v Albertu tvoří jen malé procento tržeb, přesto jsou dle Marečka mezi zákazníky oblíbené.

Billa

Momentálně je možné v síti obchodů Billa platit stravenkami Edenred, UP, Sodexo a Benefit plus. Maximální počet přijímaných stravenek je pět kusů.



Podle mluvčí Billy Dany Bartánkové je podíl platby stravenkami v řádu nižších jednotek procent. "V porovnání měsíce ledna 2020 a ledna 2021 zůstal tento podíl na stejných hodnotách," doplnila.

Coop

Svaz spotřebních družstev Coop na svých prodejnách přijímá stravenky obvyklých společností, ovšem to se liší region od regionu. Do budoucna neplánuje žádné další rozšiřování počtu přijímaných druhů, i to ale závisí na jednotlivých oblastech. "Podíl plateb stravenkami se v jednotlivých družstvech liší, pohybuje se ale kolem deseti procent," řekl mluvčí Coopu Lukáš Němčík.

Globus

U pokladen řetězce Globus můžete platit stravenkami Sodexo, UP a Edenred. "Elektronickými stravenkovými kartami můžete platit bez limitu. V případě papírových stravenek můžete zaplatit nákup do hodnoty 1000 korun. Z hodnoty papírových stravenek vám vrátíme až 20 korun v hotovosti. Stravenky nelze uplatnit na samoobslužných a Scan&Go pokladnách," uvedl Globus.

Penny Market

Penny Market přijímá stravenky Ticket Restaurant a Up. "Maximální počet akceptovaných papírových stravenek je pět kusů. Na stravenky nevracíme. Dále je v současné době možné platit poukázkami Ticket Compliments (dárková poukázka) od společnosti Edenred a také poukázkami hmotné nouze Edenred Service, Šek Service a Asistence Pass," doplnil Penny Market na svých stránkách.



"Zákazníci využívají stravenky k platbám spíše v menší míře, jednoznačně preferují platbu kartou nebo v hotovosti," sdělil mluvčí řetězce Tomáš Kubík. Dodal, že Panny Market změny z hlediska druhů přijímaných stravenek aktuálně neplánuje.

Tesco

V prodejnách Tesco je možné platit stravenkami Sodexo, Endered, Benefit plus a UP, dále také Gusto kartou.



"Platba stravenkami je omezena pouze na 15 kusů na jeden nákup (maximální celková hodnota je tři tisíce korun) a nelze je využít k platbě alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Platba stravenkovými kartami je omezena limitem, který určuje vydavatel karty," uvedlo Tesco na svých stránkách.



