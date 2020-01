Kauza Kuciak: Soud vyslechne Andruskóa i rodiče zavražděných

Specializovaný soud v Pezinku se bude zabývat ostře sledovaným kauzou od pondělí do středy. Soudní slyšení by mělo pokračovat od úterních devíti hodin ráno. Jako první by před soudní senát měla předstoupit matka zavražděného novináře Jána Kuciaka.

Rodiče obou zavražděných byli u soudu už v pondělí a museli si tak vyslechnout děsivé detaily případu, které popisovali obžalovaní. Vinu za vraždu jako jediný přiznal Miroslav Marček, který měl Kuciaka a Kušnírovou zastřelit. Obviněn je i z další vraždy - podnikatele Petra Molnára.

Marček se poškozeným omluvil. "Nic se nevyrovná tomu, co jsme jim udělali. To, že jsem viděl jejich bolest, mě přinutilo se přiznat a vypovídat," citoval jeho slova portál tvnoviny.sk. Naopak Tomáš Szabó vypověděl, že Kuciaka měli jen zbít, v jeho domě ale Marček našel mrtvá těla.

Podnikatel Marian Kočner a Alena Zsuzsová, kteří měli vraždu objednat, vinu odmítli. Zsuzsová vypověděla, že Kočner je její dobrý přítel, ale objednávku vraždy popřela. Prý si od Zoltána Andruskóa, který měl sehnat střelce k vraždě, objednala maximálně pizzu.

Andruskó si svůj trest vyslechl už v prosinci, soud ho poslal na 15 let do vězení. Právě Andruskó v současnosti figuruje jako hlavní svědek poté, co se rozhodl mluvit s kriminalisty. Díky tomu mohl uzavřít dohodu s prokurátorem a zkrátit si trest. Andruskó by měl vypovídat už v úterý.

