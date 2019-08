Kauza lánské zakázky: Policie chce obžalovat dva lidi a firmu

Policisté navrhli obžalovat šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka, dále jednoho z jeho spolupracovníků a také stavební firmu Energie, která zakázku ve výběrovém řízení vyhrála.

Podle policistů měl právě Balák, kterého do funkce jmenoval hradní kancléř Vratislav Mynář, v sídle prezidenta zmanipulovat výběrové řízení. To ale Balák popírá. Podle něj byla zakázka sjednána ještě před tím, než byl dosazen do funkce. Zastal se ho i Mynář a mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Výsledkem stamilionové zakázky bylo zpevnění svahů podél vodní nádrže Klíčava. Práce skončily letos v červnu, trvaly čtyři roky. Podle policie byly předražené a navíc nejméně 12 milionů korun mělo odtéct do schránkové firmy s neexistujícím majitelem.

Případ dozoruje vrchní státní zastupitelství, které musí obžalobu policie potvrdit. Kancléř Mynář odmítl Baláka z funkce odvolat.