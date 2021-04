Kauza "milionových" radarů se vrací policistům, musejí doplnit důkazy

Tisíce nachytaných řidičů a pokuty za desítky milionů korun. Na to všechno stačily pouhé dva radary ve Varnsdorfu. Zaplatila je radnice, ale provozovat je nechala soukromou firmu. A v tom byl kámen úrazu. Policie následně obvinila starostu a další tři lidi - včetně majitele firmy, která z radarů profitovala a inkasovala miliony korun.

Vyšetřování původně skončilo už v prosinci, ale státní zástupce nebyl s prací policejních vyšetřovatelů spokojený. Spis jim vrátil, aby doplnili důkazy.

"Státní zástupce po důkladném přezkoumání té důkazní situace dospěl k závěru, že vyšetřování je třeba doplnit určitými vyšetřovacími úkony, které z důvodu taktiky vyšetřování nemohu specifikovat," uvedl náměstek krajského státního zástupce Dan Anděl.

Zatím není jasné, jak dlouho by vyšetřování mělo ještě pokračovat, běžně to ale bývá v řádu měsíců. Původně přitom kauza měla směřovat k soudu, policie navrhla obžalobu ze čtyř trestných činů, například z podplácení nebo legalizace výnosů z trestné činnosti. Za to by obžalovaným hrozilo až šestileté vězení.

