Kauza na radnici hýbe Brnem, razie se má týkat i vysoce postavených úředníků

Brnem hýbe kauza, která se týká podezření z majetkových machinací. Národní centrála proti organizovaném zločinu (NCUOZ) si z radnice Brno střed odnesla řadu dokumentů. Je to už podruhé za poslední rok a půl, co policie na radnici zasahovala. Pondělní razie se má týkat i brněnské primátorky a jejího náměstka.

Policie na radnici zasahovala až do téměř čtyř ráno. Jaké dokumenty si odnesli, nechtěli komentovat ani v úterý. "Náš útvar k této věci nebude poskytovat žádné informace," sdělil mluvčí NCUOZ Jaroslav Ibehej.

Důvodem razie mají být výslechy, které jsou součástí vyšetřovacího spisu z kauzy bývalého starosty Rojetína Pavla Hubálka. Ten je stíhaný za údajné kupčení s majetkem města. Ve spisu měl popsat systém na sebe napojených firem a lidí, kteří měli přidělovat byty a privatizovat je za milionové provize. K tomu mělo docházet za působení někdejšího ministra spravedlnosti Pavla Blažka.

"O tom, co tvrdí Hubálek, vím, je to všechno blbost, k tomu deset let stará. Byl jsem v době, o které Hubálek mluví, v Brně-střed jen zastupitel a o ničem jsem nerozhodoval," reagoval Blažek.

"Zcela popíráme jakoukoli součinnost s Pavlem Hubálkem v jeho protiprávních jednáních," zveřejnila ODS Brno.

Brněnská koalice se zatím ke kauze vyjadřuje opatrně. "Čekáme na nějaké informace, protože všechno, co víme, tak jsou zatím nějaké v podstatě nepodložené informace," sdělil náměstek brněnské primátorky Jiří Oliva (ČSSD).

"Pokud by se potvrdilo, že se to tedy týká těch výpovědí pana Hubálka, tak to samozřejmě vliv na koalici mít může, těžko teď říct, jaký," uvedl 2. náměstek Tomáš Koláčný (Piráti).

Piráti už v minulosti avizovali, že je pro ně nepřijatelné, aby byli součástí koalice, v níž jsou obžalované osoby.