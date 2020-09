Kauza okolo rozesílaných roušek graduje. Hamáček hrozí žalobou

V jednom balení bylo původně padesát kusů roušek. Zaměstnanci České pošty je ale museli rozdělat a do každé obálky jich vložit pět. Podle státního ústavu pro kontrolu léčiv se ovšem jedná o zdravotnický prostředek, u kterého je zakázána další distribuce v případě, že je porušený obal. Ministr vnitra i Česká pošta tvrdí, že kontrola byla neoprávněná.



"Podle těch předávacích protokolů, které jsme k tomu dostali, tak je tam jednoznačně napsáno, že se jedná o ochranné pomůcky, čili nikoli o zdravotnický materiál,“ řekl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.



Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv ale tvrdí, že jsou jediný orgán v České republice, který má kompetence rozhodnout o tom, zda se jedná o zdravotnický prostředek či nikoli.



"Určitě nepřipustím, aby docházelo k nějakému vyhrožování našim zaměstnancům nebo k vměšování do odborných činností SÚKLU, které provádíme v souladu se zákonem,“ zlobí se ředitelka Irena Storová.



Ministr vnitra chce Českou poštu bránit a zvažuje podání trestního oznámení za šíření poplašné zprávy. "Já si kladu otázku, kde byl SÚKL na jaře, kdy jsme distribuovali defacto stejné produkty do nemocnic, do domovů seniorů. Tam to nevadilo a najednou je tady problém. Z mého pohledu je nejčistší, když to prošetří policie,“ vyjádřil se Hamáček.



Ústav také tvrdí, že ke konečným uživatelům, tedy k lidem nad 60 let, se nedostaly informace o tom, jak s rouškami zacházet, ani že jsou jednorázové. "Můžeme přiložit pouze něco, co máme. My jsme dostali pouze roušky a respirátory, to znamená, žádný příbalový leták k tomu nebyl,“ dodal Vitík.

Ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv chce zase situaci řešit s novým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou (za ANO) a premiérem Andrejem Babišem (ANO).