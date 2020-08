Kauza podvedených fanoušků americké hvězdy, kterou je Sylvester Stallone míří k soudu. Podnikatel Tomáš Blažo před časem slíbil, že slavný herec přijede do České republiky a lidé se s ním prý nejen uvidí, ale za příplatek i vyfotí. Slovenský podnikatel Tomáš Blažo měl podvést 973 lidí a 8,5 milionu korun za vstupenky si nechat pro sebe. Filmová hvězda to ale popřela a do Česka nedorazila.