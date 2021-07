Setkání se Stallonem se nekonalo. Pořadatel míří na 4 roky za mříže

Vrchní soud v Praze ukončil kauzu podvedených fanoušků americké hvězdy Sylvestra Stalloneho. Podnikatel Tomáš Blažo, který lidem sliboval, že herec přijede do České republiky, si odsedí 4 roky ve vězení. Lidé si vstupenky objednávali i rok dopředu. Blažo tvrdil, že se s hollywoodskou hvězdou za 50 000 budou moci vyfotit a prohodit pár slov. Stallone to ale popřel, do Česka se prý vůbec nechystal.

Kdo by nechtěl naživo vidět jednoho z největších filmových tvrďáků všech dob? Stalloneho fanoušci z Česka i Slovenska byli ochotní dát cokoli, aby se s hvězdou mohli setkat a vyfotit.



"Bylo tam opravdu napsaný: Urgence. Kupujte, kupujte! Poslední místa! Takže lidi byli vybičovaní, aby co nejdřív zaplatili, co nejdřív vstupenky koupili. Měli rok času na zorganizování, a teď si to všechno pěkně shrábli," řekla Ywetta Kasanová, jedna z hercových zklamaných fanynek.

"Já jsem se viděla, že bych si splnila sen. Bylo mi to tak líto. Je to škoda. Mě to stálo bezmála 6 000 korun. Ještě pak byla možnost zakoupit vstupenky na pódium přímo vedle pana Stalloneho za 50 000," vypověděla další Stalloneho rozhořčená obdivovatelka Ivana Steffanová.

Pořadatel termín stále posouval, a když redakci TV NOVA pronajímatel Tip Sport Arény Praha oznámil, že o žádné takové akci neví a nevěděl o ní ani samotný herec, lidem došlo, že naletěli.

"Nikdo z okolí pana Stalloneho nemá o této události v České republice jakékoliv povědomí," znělo oficiální vyjádření na stránkách hollywoodské hvězdy.

Podle usnesení Městského soudu v Praze jde o velmi rozsáhlou kauzu. Slovenský podnikatel Tomáš Blažo měl podvést 973 lidí a 8,5 milionu korun za vstupenky si nechat pro sebe.

Po Blažovi se slehla zem. Pátrali po něm i reportéři slovenské televize Markíza, protože vstupenky si koupili i lidé na Slovensku.

Na Slovensku je na pořadatele firmy, která lístky prodává, vedených přes 20 exekucí,“ zjistila reportérka TV Markíza Míroslava Ondrejčíková.

Teď kauza doputovala až k Vrchnímu soudu v Praze. Ten poslal Tomáše Blaža za podvod na 4 roky do vězení. Rozsudek je pravomocný.