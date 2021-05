Kauza Vrbětice: Neuskutečněná cesta do Moskvy i údajná tajná schůzka

Kauza kolem výbuchů ve Vrběticích začala zhruba před měsícem. Za tu dobu vznikla celá řada teorií a spekulací o důvodech plánované Hamáčkovy cesty do Moskvy. Jak to celé vlastně probíhalo?

7. dubna vicepremiér Hamáček získal informace, kdo stojí za výbuchy ve Vrběticích. Ještě ten den si domluvil schůzku s velvyslancem v Moskvě Vítězslavem Pivoňkou.



"My jsme potřebovali, aby se dostal do Prahy, abychom mu řekli, co se děje a abychom se domluvili v té skupině, která na tom pracovala, jaké budou postupy," sdělil Hamáček



O týden později už ministr oznámil cestu do Ruska. Důvod návštěvy nechápal premiér Andrej Babiš (ANO), podle kterého už byla nabídka na Sputnik na stole. "Musím říct, že nejsem z toho úplně nadšený. Byl jsem informován, že jediné téma je Sputnik," vysvětlil Babiš.



O den později se Hamáček sešel s policejním prezidentem, nejvyšším státním zástupcem, velvyslancem Pivoňkou a šéfy vojenského zpravodajství i zahraniční rozvědky. A právě na této schůzce měl zaznít Hamáčkův plán na výměnný obchod s Ruskem. Mlčení ohledně Vrbětic výměnou za dodávku vakcín Sputnik V a pořádání summitu Biden - Putin v Česku.



Je otázkou, co na schůzce zaznělo, protože o dva dny později Hamáček cestu do Ruska zrušil. Večer pak Hamáček s premiérem o ruském útoku informovali veřejnost. "Existuje důvodné podezření o zapojení důstojníků ruské vojenské zpravodajské služby do výbuchu muničních skladů areálu Vrbětice v roce 2014," řekl premiér Babiš.



V dalších dnech se mezi Ruskem a Českem rozhořel spor, z obou států byly postupně vyhoštěny desítky diplomatů. Dva týdny poté přinesl portál SeznamZprávy informaci, že Hamáčkova cesta do Moskvy měla mít ve skutečnosti za cíl zmíněný obchod.