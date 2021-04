Kauza Vrbětice vyvolala politickou bouři! Opozice žádá důrazný postup

Možné ruské zapojení do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích vzbudilo na politické scéně bouři. Kvůli informaci zasedala řada sněmovních výborů a dlouhá diskuse se vedla i v dolní komoře Parlamentu. Většina opozičních stran volá po důrazném postupu vůči Rusku. Ministr Hamáček ale chce další kroky nejprve řešit s ruským velvyslancem.

Bezprecedentní čin, který musí Poslanecká sněmovna odsoudit. To si myslí o výbuchu muničního skladu ve Vrběticích na Zlínsku, do kterého mělo být zapojeno Rusko, většina parlamentních stran.

"My skutečně musíme pokračovat v dalších krocích, které budou rázné," sdělil předseda STAN Vít Rakušan. "Znamená to vyvinout i nezbytnou aktivitu vůči našim spojencům, aby v tomto ohledu to nikdo nemohl zamést pod koberec," reagoval místopředseda ODS Martin Kupka.

Po jasné odvetě volají i sněmovní výbory. Ten pro obranu vládu vyzval k tomu, aby srovnala počet českých diplomatů v Moskvě s tím, kolik je těch ruských v Praze. V současné době je Rusů v Česku asi dvojnásobek. Výbor chce také po Rusku omluvu, náhradu škody a odškodnění pro pozůstalé po obětech výbuchu.

Ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) si na středu odpoledne předvolal ruského velvyslance. To, jak bude Česká republika postupovat dále, chce nejprve sdělit jemu mezi čtyřma očima.

"Budeme vyzývat ke kolektivní akci zemí EU a NATO, která bude směřovat k solidárnímu vyhoštění identifikovaných příslušníků ruských zpravodajských služeb," uvedl ministr zahraničí a vnitra Hamáček.

Ne všechny strany jsou ale postupem vlády nadšené. Komunisté například chtějí počkat, jak se bude vyvíjet vyšetřování. A hnutí SPD požaduje další důkazy. "Do té doby, než budou předloženy důkazy, tak si myslíme, že bychom neměli zhoršovat vztahy s jinými zeměmi," řekl předseda SPD Tomio Okamura.

Podle zjištění investigativní skupiny Bellingcat stálo za výbuchem nakonec celkem šest agentů ruské tajné služby GRU.

Společný postup Česka a spojeneckých zemí

Šance na jednotný postup Česka a jeho spojenců vůči Rusku stále existuje. Vicepremiér Hamáček vyzval velvyslance v členských zemích Evropské unie a NATO, aby požádali o solidaritu a kolektivní akci. Podezřením, že za výbuchy ve Vrběticích stáli ruští agenti, se už v úterý zabývala Rada Severoatlantické aliance. V nejbližších dnech ho budou mít na stole také europoslanci.

Za Česko se postavily členské státy Evropské unie i NATO. Žádný jednotný postoj ale zatím nezaujaly. Česko navrhuje, aby si jednotlivé země předvolaly ruské velvyslance, nebo se domluvily na vyhoštění ruských diplomatů.

"Obzvláště v takovéto situaci a v téhle chvíli potřebujeme zastání Evropské unie a je opravdu nezbytně nutné, aby v tom byla ideálně co nejjednotnější," myslí si europoslankyně Markéta Gregorová.

Ruský prezident Vladimir Putin prý s Českou republikou o situaci vůbec jednat nebude. Rusko jakýkoliv podíl na výbuchu muničního skladu dále odmítá.

Hrozí, že se česko-ruské vztahy budou dál zhoršovat a mohlo by dojít i na omezení obchodu. Šéf organizace Střízlivé Rusko Sultan Chamzajev dokonce v zemi navrhl zákaz českého piva.

Někteří evropští politici se vymezili také proti německo-ruskému projektu plynovodu Nord Stream 2, který údajně ještě zvýší závislost na Rusku. Projekt ale podpořila německá kancléřka Angela Merkelová.

"Plyn, který by k nám proudil přes Nord Stream 2, by nebyl o nic horší než plyn, který k nám jde z Ruska přes Ukrajinu nebo Turecko," vysvětlila Merkelová.

Napětí mezi Západem a Ruskem zvyšuje i situace na ukrajinských hranicích, kde Moskva údajně shromáždila více vojáků než při anexi Krymu v roce 2014. Rusko chce také vytvořit linii v Černém moři, za kterou nebudou moci zahraniční lodě - ty se tak nedostanou ani do klíčových ukrajinských přístavů.

