Kauzu Dominika Feriho šetří policie. Hledá ženy, které měl obtěžovat

Bývalý poslanec Dominik Feri nečekaně skončil v politice kvůli nařčení ze sexuálního obtěžování a nátlaku, o nichž přinesly svědectví Deník N a A2larm. Feri informace označil za lživé. Přiznal nicméně, že se v minulosti choval negentelmansky.

Případem se už zabývá také policie. "Kriminalisté začali případ prověřovat a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání některého z trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti," uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Dozor nad trestním řízením bude vykonávat Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1. Policie nyní žádá další případné poškozené, které se zatím policii nepřihlásily, aby tak učinily na linku 158 nebo přímo vyšetřovatelce na číslo 731 195 066.

Kauza kolem mladého poslance otřásla celou republikou a hlavně Feriho mateřskou stranou TOP 09. Poslance se zastal například Karel Schwarzenberg, čestný předseda TOP 09. Podle Schwarzenberga je normální, že se kluk snaží dostat holku do postele. Lidé prý nemají být pokrytečtí.

O tom, že by se takto Feri choval, prý neví. "Nikdy jsem nic takového neslyšel, a co je prosím nevhodné chování? A co je sexuální obtěžování? Že 25letý kluk se snaží holku dostat do postele a opačně, bylo vždy považováno za normální. Tak prosím nebuďme pokrytci," řekl Schwarzenberg portálu iDNES.cz.

Dominik Feri ale nakonec kvůli skandálu opustil TOP 09. Vyzvalo ho k tomu vedení strany: