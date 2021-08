Káva může drasticky zdražit! Sníh a mráz v Brazílii ničí její úrodu

Zatímco jedni si nezvyklou nadílku užívají, druzí sčítají škody a s obavami hledí na příští roky. "Pokud je mráz příliš dlouhý a opakující se, oslabí rostliny, které mnohdy i uhynou," popsal farmář Régis Bruhn.

V některých oblastech Brazílie takhle přišli farmáři o úrodu na stovkách tisíc hektarů. A tak bude třeba vysázet úplně nové rostliny. Mladé keře se snaží pěstitelé před mrazy uchránit nejrůznějšími způsoby. "Já používám černé plastové fólie. Ty udržely co nejvíce tepla v půdě," doplnil Bruhn.

Vše se ale zachránit nepodařilo a farmáři už hlásí, že ve vážném ohrožení je jak letošní, tak i příští úroda. "Je to smutné. Není to jen roční práce, je to celoživotní úsilí. Než se dostanete takto daleko, tak to nějaký čas zabere," doplnil další z brazilských farmářů Jose Augusto de Almeida.

Naposledy byla úroda brazilské kávy tak slabá v roce 1979. I tehdy zemi zasáhly nízké teploty. Letošní situaci ale navíc zkomplikovalo předcházející půlroční sucho.

"Kvůli nedostatku vody nemohly vyrůst reprodukční části kávovníků. Už tak byly velmi poškozené, a k tomu teď navíc přišel mráz," uvedl starosta Caconde Joao Felipe Balise. Už teď se zima podepsala na ceně oblíbené odrůdy Arabika. Ta je nejvyšší za posledních sedm let.