Kavárnu, kde pracují postižení, někdo vykradl. Vypáčil i kasičku na dýška

Pražskou kavárnu AdAstra, která zaměstnává lidi s postižením, někdo vykradl. Kromě techniky, finanční hotovosti nebo lahví odnesl také dýška pro hendikepovaný personál. Kavárna teď prosí o pomoc, aby se mohla co nejdříve vrátit do provozu.

Není to poprvé, co Café AdAstra, sídlící nedaleko Náplavky, žádá veřejnost o pomoc. Už před dvěma lety kavárně hrozilo, že bude muset zavřít, protože nemá dostatek zákazníků. Skončil by tak projekt, který výrazně pomáhal lidem s fyzickým i mentálním postižením.

Díky výzvě, kterou zveřejnila na sociálních sítích provozní kavárny Markéta Šulcová a poté i média včetně TN.cz, se podařilo udržet podnik nad vodou. Spokojení zákazníci se často vraceli a vypadalo to, že má kavárna vyhráno. Více se dozvíte v reportáži TV Nova:

Jenže pak přišla koronavirová epidemie a s tím spojené uzavření restaurace. I to by ale kavárna přečkala a v minulých dnech začala vydávat jídlo či nápoje přes okýnko. Teď ale přišla rána, ze které bude opravdu těžké se vzpamatovat. "Z pátku na sobotu byla naše kavárna vykradena. Přišli jsme o hodně věcí, celková škoda je nyní spočítána na 250 000 korun," sdělila provozní.

Ani čtvrt milionu ale podle Šulcové nebude konečná škoda. Zloděj nebo zloději z provozovny odnesli veškerou hodnotnou techniku, jako je projektor nebo zvuková aparutura, drahé potraviny a lahve s alkoholem, ale i finanční hotovost, která byla uložena v trezoru.

"Mimo dalších věcí se zloději nezdráhali ani takové věci, jakou je vypáčení kasičky na dýška pro handicapované klienty," doplnila Šulcová, která se domnívá, že za krádeží může stát některý z bývalých zaměstnanců. Zámky totiž nebyly vypáčené, zloděj měl tedy zřejmě klíč.

Provozní soudí, že si mohl pachatel nechat klíč přidělat u svého známého zámečníka. Zmizelo navíc i úložiště pro kamerové záznamy. Policie se případem zabývá od sobotního rána. "Mohu potvrdit, že policie vyšetřuje vloupání do provozovny v Podskalské ulici. Probíhají úkony trestního řízení," uvedla policejní mluvčí Hana Křížová.

Podle Šulcové nevznikla jen materiální a finanční škoda, ale také psychická. "Někteří hendikepovaní se nechtějí vrátit, dokud nebude vše vyšetřeno, bojí se. Je to pro ně přitom velice těžké, protože byl narušen jejich běžný režim, což nesnáší dobře a mohou reagovat podrážděně," přiblížila provozní.

Kavárna AdAstra tak musí znovu žádat o pomoc, vyhlásila proto sbírku přes web darujme.cz. Pomoci můžete i vy. "A samozřejmě budeme moc rádi, když nás přijdete podpořit osobně, stavíte se na jídlo, kávu, zákusek. Protože vaše přítomnost je a bude nyní to, co nás a naše handicapované pracovníky bude držet nad vodou," dodala Šulcová.