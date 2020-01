Kaviárový extrakt – elixír mladí hollywoodských celebrit

Zabloudíte-li někdy v New Yorku do okolí Central Parku, narazíte na proslulý hotel Ritz-Carlton. Právě v jeho prestižním spa naleznete místo zrodu nejluxusnějšího pleťového ošetření, jehož hlavním aktérem je kaviárový extrakt. Připravte si tisíc dolarů.



Těžko si představit vzácnější a exkluzivnější kosmetickou ingredienci než pravý kaviár. Na jeho účinky vsází celebrity jako Melanie Trump, Victorie Beckham a Helena Christensen. Byl by však omyl se domnívat, že je kaviár pouhým excentrickým výstřelkem rozmařilých hvězd. Jakkoli dekadentně se totiž tato surovina jeví, jedno se jí nedá upřít – funguje.



Kaviárový extrakt je elixírem buněčné výživy. Nejvíce vyniká vysoká koncentrace omega mastných kyselin, které naše tělo umí samo tvořit jen ve velmi omezené míře a je tak závislé na jejich přísunu ze stravy. Jejich vnější aplikace na pleť, vlasy či nehty dokáže pro změnu zajistit rychlý lokální účinek.Kromě mastných kyselin jsou v kaviáru obsaženy i další pro pleť prospěšné látky jako proteiny, vitaminy (A a D) a řada minerálů. Kaviárový extrakt také stimuluje tvorbu kolagenu a ceramidů, což jsou lipidy pomáhající udržovat zdravou kožní bariéru.Kaviárový extrakt je vyhledávaný zejména pro své regenerační a omlazující účinky. Díky jeho schopnosti doplňovat klíčové stavební prvky naší kožní bariéry, které s věkem ztrácíme, mu lze na konto přičíst i funkci ochrany pleti a její hloubkovou hydrataci . Označení superingredience je tak plně na místě.Proč tedy kaviárový extrakt není populárnější? Na rozdíl od svých rostlinných protějšků je stále vnímaný jako méně dostupný. A tak zatímco média oslavují ingredience, jejichž účinky leckdy prokázány nikdy nebyly, v odborných článcích a na konferencích se v kaviáru obsažené mastné kyseliny skloňují pravidelně.Pokud si umíte jen obtížně představit kvůli kaviárovému extraktu podniknout výlet do New Yorku za tisícidolarovým ošetřením, vězte, že kaviárový zážitek je dostupnější, než si myslíte. Před necelým rokem ho naší kosmetické scéně představila nová biotechnologická společnost Český kaviár, která jako jediná pracuje s kaviárem získávaným z jeseterů bez nutnosti jejich usmrcení. Účinky kaviárového extraktu navíc cíleně umocňuje pokročilými technologiemi, včetně dnes tolik oblíbených nanotechnologií