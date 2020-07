Na Říp by měl vystoupat každý Čech. Takhle šlapala inspektorka TV Nova

Zdaleka viditelná čedičová kupa tyčící se do výšky 465 metrů nad mořem s románskou rotundou na vrcholu. Leží přibližně pět kilometrů od Roudnice nad Labem. Z Prahy jste na parkovišti přímo pod horou Říp za zhruba 40 minut. Odstavení auta stojí 50 korun na celý den.

"Odtud je to na Říp jeden a půl kilometru, paní z parkoviště říkala, že by nám to mělo zabrat zhruba pětatřicet minut, tak jdeme na to," popisuje inspektorka TV Nova.

Vzhůru za výhledem, suvenýry cestou

Říká se, že každý správný Čech (a Češka) by měli alespoň jednou za život výstup na horu absolvovat a pokochat se okolní krásou. Panoramata rozhodně stojí za to. Cestou nahoru potkáváme stánek se suvenýry.

"Nacházíme se pod Řípem a máme tady turistické známky, vizitky, srdíčka se jmény," vypočítává prodavačka. Inspektorka se nechá zlákat a jednu památku za 50 korun kupuje.

Strmý výstup na horu Říp vám zaručí, že se pořádně zapotíte. Netrénované nohy mohou mít problém se vůbec na vrchol dostat. Ale okolní příroda námahu vynahrazuje.

Chata na vrcholu pamatuje ještě císařepána

Na samotném vrcholu Řípu narážíme na turistickou chatu, která tu prý stojí od roku 1907. "Máme tady pivo Děkan, jedenáctku z Litoměřic, pak máme malinovku, citronádu, je to všechno domácí," láká personál.

Anketa Jak se vám líbilo na Řípu? Za jedna, miluju to tady 34 3 hlasy Za dva, je tu krásně, ale ten výšlap 44 4 hlasy Za tři, nijak zvlášť mě to neuchvátilo 0 0 hlasů Za čtyři, za moc to tady nestojí 11 1 hlas Za pět, tady už mě nikdo neuvidí 11 1 hlas Hlasovalo 9 lidí.

"Je to vlastně turistická chata, která je v provozu celý rok, nabízíme takové jednodušší občerstvení v podobě polévky, klobás, párků, hermelínů, utopenců. No a k pití máme točenou limonádu, točené pivo samozřejmě a domácí limonády," přikyvuje prodavačka Dagmar Jánská.

Za limču do půlitru dáte 54 korun, za nealkoholické nebo alkoholické pivo 46 kaček. Inspektorce rozhodně chutnalo. K jídlu pak bodnul párek v rohlíku s hořčicí a kečupem.

Rotunda na vrcholu, v pondělí ale zavřená

Na samotném vrcholu stojí kaple zasvěcená patronu Přemyslovců svatému Jiří a patronu české země - svatému Vojtěchovi. Rotunda je v letních měsících otevřená od úterý do neděle mezi desátou a osmnáctou hodinou, její prohlídka zabere přibližně 15 minut. Vstupné je lidové.

Komu se nechce do přírody na toaletu, tak může využít přenosné záchody. A i když se inspektorka návštěvy "toiky" nejdřív obávala, nakonec byla mile překvapená.

Zpátky nebo po okolí na koloběžce

Na cestu zpátky nebo po okolí je možné si zapůjčit třeba koloběžku. "Je to na trasy: Kolem úpatí Řípu za osmdesát, do Štípárny za sto dvacet, do Roudnice za 170, do Lounek za 250 a ta nejdelší za 300 korun - je to na šest hodin, takže výlet na celý den," vypočítává Miroslav Šoul z půjčovny.

"Líbí se nám tady moc, doufám, že vydrží počasí, koloběžky pro zdravý pocit a kombinace rodinné a firemní zábavy," svěřuje se jeden z oslovených.

Jídlo za dobré ceny

"Tak krásná práce, máme tu restauraci Štípárna asi tak pět minut od parkoviště pod Řípem, tady vrátíme koloběžky, dáme si něco dobrého," těší se prázdninová inspektorka.

Na jídelním lístku nechybí zelňačka, mezi hotovkami guláš a z grilu si můžete objednat steaky, klobásu nebo hermelín. A vyzpovídaní hosté se nechali slyšet, že ceny je mile překvapily, prý jsou zvyklí na vyšší.

Závěrečné hodnocení

I když na Řípu a v jeho okolí nebylo všechno dokonalé, přesto to pro letošní sezónu na medaili nakonec stačilo. I když tedy "jen" na tu bronzovou.

Máte tip, kam by se měl Prázdninový inspektor vydat příště? Pište nám na prazdninovyinspektor@nova.cz.