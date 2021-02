Prouza: Každý den hřebíček do rakve, obchody hledají v opatřeních skuliny

Zoufalství vede obchodníky k tomu, aby ve vládních nařízeních hledali jakoukoli skulinku. Tvrdí to prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) v rozhovoru pro Televizní noviny slíbil, že se pro znovuotevření maloobchodů pokusí udělat maximum.

Nejvíc podle Prouzy hrozí krach obchodníkům, kteří prodávají oblečení a obuv. Než nakoupí jarní kolekci, potřebují se zbavit té zimní. To ale z velké části nemůžou. "Zkrachovaly i velké řetězce. Jsou na hraně. Každý den, kdy nemůžou prodávat, je další hřebíček do jejich rakve," míní prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu.

Vláda původně avizovala, že se obchody v pondělí znovu otevřou. Z toho ale sešlo. Podle ministra Havlíčka tím ale důvěryhodnost kabinetu nijak neutrpěla. Otevření dle jeho slov bylo jasně podmíněno epidemiologickou situací. A ta se zhoršila.

"Jsme v situaci, která u nás historicky nikdy nebyla. V Itálii se skiareály připravovaly na otevření celé týdny a večer předtím tamní vláda vyhlásila stop stav. Pandemická situace se zhoršila, není taková, aby se otevřelo. Jakmile se to bude jen trochu lepšit, bude zbytek maloobchodů první v řadě, udělám pro to maximum," vyjádřil se vicepremiér v Televizních novinách.

Někteří obchodníci prý v zoufalství hledají skulinky ve vládních nařízeních. Využívají například povolený prodej zboží pro děti do 18 let. To, zda si zákazníci skutečně nakupují pro dítě, nebo naopak pro sebe, nijak neověřují.

Podle Prouzy jde o ukázku toho, v jak zoufalé situaci se nacházejí. "Když za vámi chodí zákazníci, že potřebují bundu nebo tričko, nejde jim říct "choďte v roztrhaných věcech". Obchody nejsou nejrizikovější místa, v pondělí o tom rozhodne i Ústavní soud," prohlásil.

Ústavní soud prověří, jestli uzavření maloobchodů kvůli epidemiologické situaci bylo vůbec legální. "Věřím, že neřekne, že to bylo legální," předpovídá Prouza. Ohledně znovuotevření maloobchodů s ním ministr Havlíček souhlasí.

"Je to nelogické, proto jsem navrhoval, aby se maloobchody otevřely," připustil. Dodal ale, že obchody jsou zavřené v celé Evropě a v supermarketech jsou pásky, aby se předešlo nekalé konkurenci.

"Všude se dá najít klička, ale to vede k situaci, ve které jsme teď. Máme stejné restrikce jako například Rakousko, ale na rozdíl od něj se je snažíme obcházet," řekl vicepremiér.