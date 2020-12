Každý, kdo poruší opatřením musí nést následky, říká Hamáček

Vláda zpřísnila některá protiepidemická opatření. Rozhodnutí o dřívější zavírací době restaurací přitom přišlo jen necelý týden poté, co byly znovu otevřeny. V úterní Snídani s Novou se k aktuální situaci vyjádřili vicepremiér Jan Hamáček i místopředseda hnutí STAN Jan Farský. Zástupci vládní koalice i opozice se však shodují na tom, že porušování opatření je třeba důsledně trestat. Pokud dostali pokutu, tak je to správně, protože každým, kdo poruší opatřením tak za to musí nést následky, říká Hamáček.