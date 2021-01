Mrazivá studie: Každý osmý pacient vyléčený z covidu stejně brzy zemře

Vědci z univerzity v britském Leicesteru zveřejnili studii, která ilustruje děsivé dlouhodobé následky covidu-19. Vědci tvrdí, že přibližně osmina hospitalizovaných pacientů po vyléčení stejně do několika měsíců po prodělání covidu zemře, jiní se do nemocnic vrátí s dalšími zdravotními problémy.

Výzkum, na němž univerzita v Leicesteru spolupracovala s britským statistickým úřadem, ukázal, že ze 47 780 lidí, kteří nemocnice opustili během první vlny covidu-19, se jich 29,4 procenta do špitálů vrátilo v následujících 140 dnech, a 12,3 procenta z nich za tu samou dobu stejně zemřelo na komplikace spojené s koronavirem.

Britský Daily Mail připomíná, že u lidí, kteří nákazu prodělali, se mohou následně rozvinout potíže se srdcem, cukrovka nebo chronické problémy jater a ledvin.

Vedoucí výzkumu, profesor Kamlesh Khunti z leicesterské univerzity, tvrdí, že jde o největší provedenou studii zaměřenou na pacienty, kteří byli propuštěni z nemocnic poté, co zde museli být hospitalizováni s covidem-19.

"Vypadá to, že lidé se vrátí domů, rozvinou se u nich dlouhodobé následky, vrátí se (do nemocnic) a umírají. Opakované hospitalizace jsou bezmála 30 procent, a to je spousta lidí. To číslo je opravdu vysoké," přiznal Khunti. Prý ho překvapilo, že pacienti jsou znovu hospitalizováni s novými diagnózami a rozvíjejí se u nich další komplikace. Vypíchl už zmiňovanou cukrovku.

"Vláda aktuálně bere smrt jako související s covidem, pokud pacient zemře do 28 dnů od pozitivního testu. Ale skutečná úmrtnost může být mnohem vyšší, pokud se tisíce vyléčených vracejí do nemocnic měsíce poté, co onemocnění chytili," píše Daily Mail.

Mezi další dlouhodobé následky nákazy neboli takzvaný "dlouhý covid" patří i další symptomy - například extrémní únava, dušnost a problémy s pamětí a soustředěním.

Jaké další zdravotní problémy pandemie způsobuje? Více se dozvíte v reportáži TV Nova: