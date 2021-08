Každý týden změny. Lidé stále neví, jaká opatření zrovna platí! ANKETA

Koronavirus z Čechů dost možná vytvořil čtenáře. Neustálé změny vládních opatření spolu s další kovidovou tematikou totiž jen v roce 2020 zaplnily 496 stran, což je přes 130 tisíc slov.



Průměrný člověk čte rychlostí až 150 slov za minutu. Necelých 500 stran by tedy četl přes čtrnáct hodin.

Vláda opatření v Česku za poslední rok a půl měnila rychleji než lidé ponožky. To, co s úderem půlnoci začalo platit, jen za pár hodin už bylo zase jinak.

Kelímek kávy nebo čaje se před Vánoci minulého roku stal téměř svatým grálem. Přes okénko se totiž nápoje nesměly prodávat, pokud tedy lidé nepřijeli autem. Uvnitř kaváren ale jejich konzumace zakázaná nebyla.

"Cílem je, abychom nechodili po vánočních trzích, po ulicích s kelímky a s jídlem," vysvětloval tehdejší ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Jenže v opatřeních se tehdy ztratili i ministři. "Musí si to odnést domů, to znamená, není to tak, že by to mohli konzumovat na ulicích," vysvětloval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Zmatené nařízení platilo zhruba 72 hodin.

To firemní jídelny sice podle letošního březnového nařízení fungovat mohly, ale nikdo v nich nesměl jíst. "Je to velice obtěžující, v náklaďáku se to rozlévá," svěřil se řidič náklaďáku Jaromír Mikula.

Nařízení tehdy obtěžovalo Čechy pouze sedmnáct hodin, pak ho vláda zrušila. Průměrně se mimořádná opatření loni měnila jednou týdně.

