Každý v EU průměrně vytřídí 31 kilo plastů. Tohle jsou nejčastější chyby

V Evropské unii se podle posledních statistik recykluje přibližně 42 procent z celkového plastového odpadu. Česko patří mezi pět nejlepších států Evropy, co se týče recyklace plastů. Informoval o tom evropský statistický úřad Eurostat.

Jeden občan EU v průměru vyprodukuje 31 kilogramů plastového odpadu. Použité plasty, které se nevytřídí, se přitom objevují v oceánech, řekách, zemědělských půdách a jejich kousky i v ovzduší.

Evropská unie proto dlouhodobě tlačí na regulaci odpadu a co největší množství recyklovaných plastů. Češi přitom patří mezi nejlepší třídiče v EU. Nejvíce recyklovaného odpadu měla podle nejnovějších dat Eurostatu z roku 2017 Litva (74 %).

Česko s 59 procenty recyklovaných plastů předběhlo ještě Bulharsko (65 %), Kypr (62 % podle údajů z roku 2016) a Slovinsko (59 %). Až po naší zemi pak následuje Slovensko (52 %) a Nizozemsko (50 %).

Naproti tomu méně než třetinu (nebo právě tolik) plastových obalů vytřídily Malta (24 % podle údajů z roku 2016), Estonsko, Francie a Finsko (shodně 27 %), Irsko (31 %), Maďarsko (32 %), Lucembursko a Rakousko (oba státy 33 %).

I lidé, kteří třídí, ale mohou lehce udělat chybu. Někteří z nich totiž netuší, co do kontejneru patří a co už ne. Informace, kterými byste se měli řídit, najdete na každém kontejneru.

Obecně se ale dá říct, že mezi plasty patří sešlápnuté PET láhve, plastové sáčky, tašky a folie, obaly od CD disků, obaly od čistících a kosmetických přípravků a další.

Naopak byste do kontejneru neměli házet mastné plastové obaly, obsahující zbytky potravin nebo čistících prostředků, podlahové krytiny, novodurové trubky nebo obaly od žíravin a barev. Pěnový polystyren můžete vhazovat v menších kusech.