Kázeňské tresty pro děti za nenošení roušek! Ve hře jsou i dvojky z chování

Za nenošení roušky ve škole by dětem mohly hrozit kázeňské postihy. Podle některých ředitelů škol ale bude problematické žáky přimět k dodržování povinnosti, která se na různých místech liší. Na zmatečná pravidla ve středu upozorňovali i poslanci.

Za nenošení roušky ve škole poznámka v žákovské knížce nebo třeba i dvojka z chování. Taková by mohla být realita v českých školách od 1. září.

"Kázeňský postih by mohl následovat právě v případě, že přes toto upozornění dítě nadále nebude nosit roušku. Dostane napomenutí třídního učitele, pokud to nadále bude pokračovat, dostane důtku, a pokud bude zapomínat roušky a nenosit je stále nějakým šíleným způsobem, tak to čistě teoreticky může vést i k té snížené známce z chování," řekl předseda Asociace ředitelů základních škol (AŘZS) Michal Černý.

Výjimku z nošení roušek budou mít jen speciální a mateřské školy. Žáci v ostatních školách budou moci sundat roušky mimo třídy jen při stravování ve školní jídelně nebo při tělocviku.

"Ředitelé škol mají zodpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví ve školách, pokud je mimořádným opatřením určeno nošení roušek, tak by mělo být toto opatření doržováno i na školách, mělo by na to být dohlíženo a je tady skutečně možnost toho kázeňského postihu ze strany školy," uvedl ministr školství Robert Plaga (ANO).

Podle opozice není plošné zavedení roušek ve školách nutné a mělo by se posuzovat podle rizika nákazy v jednotlivých krajích. Většina poslanců se ale shoduje na tom, že trestat žáky není namístě. A to zvláště ve chvíli, kdy nejsou nastavená jednotná pravidla.

"V tuto chvíli se mi jeví jako naprosto zbytečné, aby v těch okresech a tedy ve školách, které se v těchto okresech nachází, měli žáci povinnost nosit roušky, takže je to podle mě nadbytečné," myslí si poslanec Martin Baxa (ODS).

Za zmatečná považuje pravidla také poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL). "Bohužel to je výsledek toho rouškového chaosu, který tady vytváří jak ministerstvo zdravotnictví, tak potažmo ministerstvo školství, pokud děti mají cestou do školy nemít, pak si je nasadí možná v šatnách, pak na chodbách, následně ve třídě sundají, pak zase budou nasazovat, tak jen upozorňují, že ta rouška samotná ztrácí celý smysl," řekl Výborný.



"Rozhodně jsem proti nějakým kázeňským trestům nebo trestům a strašení, zkrátka šíření nějakého strachu ve školách, zejména i ty mladší děti, může to u nich vyvolat velmi negativní zážitky," je přesvědčená poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD).

Ministerstvo apeluje na ředitele škol, aby na začátku školního roku dětem vysvětlili, proč je nošení roušek důležité, jaký to má mít přínos a jaká jsou pravidla.

