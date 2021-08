Kde se bude očkovat třetí dávka? Očkovací centra v Česku zavírají

Česko by se mělo připravit na masivní zájem o přeočkování proti koronaviru. Může se stát, že už v únoru bude chtít třetí dávku přes milion lidí. A to může být problém, protože velkokapacitní očkovací centra se ruší a vakcinaci mají na starosti především praktičtí lékaři a nemocnice. Ministerstvo a lékaři ale zatím spoléhají na to, že zájem o třetí dávku nebude tak velký.

Velkokapacitní centra pomalu končí a nikdo neví, jak dlouho nechají nemocnice otevřena svá očkovací centra.

"Neočekávám, že by nemocnice zavřely najednou, protože to nebude ani pro ně samotné výhodné. Určitě budou přeočkovávat své vlastní zaměstnance, takže kam by je posílaly. Čili provoz v nemocnicích bude probíhat na základě toho, jaká bude potřeba," myslí si náměstkyně ministerstva zdravotnictví Martina Koziar Vašáková.

Jenže na jaře by si pro třetí dávku mohly přijít až tři miliony lidí, kteří druhou dostali v červnu a červenci. "Uvidíme, jaký bude zájem. Pokud by měli lidé, kteří jsou už očkovaní, skutečně zájem nechat se přeočkovat, tak to praktičtí lékaři budou zvládat jenom obtížně. Myslím si, že většinou to bude zase na nemocnicích," řekl prezident lékařské komory Milan Kubek.

V tuto chvíli je naočkováno přes 5,7 milionu lidí. Všichni ale zájem zřejmě mít nebudou. "Nemyslím si, že by se těch pět milionů lidí chtělo třetí dávkou očkovat," uvedl předseda sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Také stát příliš s vlnou zájmu o třetí očkování nepočítá. Pokud by to měly znovu řešit kraje, tak jsou prý připraveny. "Za Jihočeský kraj a za všechny hejtmany můžu říct, že začátek zvládneme, ikdyž už končíme s velkými očkovacími centry. Především bych ale chtěl říct, aby všichni využívali své praktické lékaře. Očkování je úplně základní lékařský počin a netvařme se tady, že všechno mají zvládnou zdravotníci v nemocnicích v očkovacích centrech," řekl hejtman Jihočeského kraje a předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS).

Problém může být i distribuce

V předcházejících měsících byl problém v distribuci vakcín, a to i kvůli ledničkám. Vakcíny totiž musí být po rozmrazení využity v řádu hodin. Praktičtí lékaři budou podle ministerstva zdravotnictví dostávat do ordinací menší balení vakcín.

"Bude možné i pro praktického lékaře naplánovat jeden očkovací den nebo jedno odpoledne a pozvat si dostatečné množství svých klientů," dodala Vašáková.

Co říkají na problematiku očkování třetí dávkou bez center politici? Podívejte se na jejich názory: