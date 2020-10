Praha, Brno a další! Takhle města ruší i plánují vánoční trhy! PŘEHLED

PRAHA – PRAVDĚPODOBNĚ ANO

Každoroční rozsvícení vánočního stromu na Staroměstském náměstí je velká událost. Jaký bude letos program vánočních trhů v hlavním městě, to není zatím vůbec jasné. "Opatření se stanovují na základě aktuální situace a ministerstvo je často upravuje a je brzy jakákoliv opatření předjímat," uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Společnost Taiko, která pražské trhy organizuje, reagovala na naše dotazy podobně. "V tuto chvíli ještě nemůžeme říct, že se program uskuteční. Další jednání s magistrátem proběhnou za dva týdny. V tuto chvíli máme připravené dvě varianty vánočních trhů, které se liší v rozsahu provedení i v množství hygienických opatření," uvedlo marketingové oddělení pro TN.cz

Pokud se trhy uskuteční, zdobit je bude smrk ztepilý, který vyrostl nedaleko Jílového u Prahy na soukromém pozemku vzešel z tipů od veřejnosti. "Smrk ztepilý, který jsme letos vybrali je krásně rostlý a dobře přístupný pro těžkou techniku. Výhodou je také, že neroste daleko od Prahy. Má zhruba devatenáct metrů, což je o něco méně než obvykle, ale věřím, že by to nikomu nevadilo. S tipem se nám ozval soukromý majitel,“ provozní ředitel společnosti Taiko.

BRNO – PRAVDĚPODOBNĚ ANO

I v Brně zatím vše na vánoční trhy připravují. I když ani v tomto městě nejsou nyní schopni s úplnou jistotou říct, jestli se nakonec uskuteční. "Přípravy na organizaci vánočních trhů v Brně pokračují. Zároveň se hledají cesty, jakými by šly uspořádat tak, aby vyhovovaly případným hygienickým nařízením a vládním opatřením, například pomocí sektorového rozdělení náměstí. Problematické body programu, které mají potenciál přilákat velké množství návštěvníků se neuskuteční," řekl pro TN.cz mluvčí brněnského magistrátu Filip Paňuchálek.

KARLOVY VARY – PRAVDĚPODOBNĚ ANO

Také v Karlových Varech by lidem rádi dopřáli vánoční atmosféru. V tuto chvíli to vypadá, že to vyjde. "Zatím se snažíme udělat vše pro to, aby vánoční trhy ve městě být mohly. Už jenom kvůli té atmosféře a vizuálnímu dojmu, kterým působí i na ty, kdo je jen míjejí. Na stanovení konkrétních podmínek je pravděpodobně ještě brzy, když nedovedeme říct, za jakých podmínek se budou konat i zásadnější akce za čtrnáct dní," uvedl mluvčí magistrátu v Karlových Varech Jan Kopál.

PARDUBICE – PRAVDĚPODOBNĚ ANO

"Město Pardubice adventní trhy v tuto chvíli připravuje. Samozřejmě se budeme řídit opatřeními a nařízeními, která budou v té době platit," uvedl pro TN.cz mluvčí pardubického magistrátu Radim Jelínek.

OSTRAVA – PRAVDĚPODOBNĚ ANO

"V přípravách na tradiční vánoční trhy i nadále pokračujeme. Program a rozsah konání trhů však budeme muset přizpůsobit aktuální epidemiologické situaci a nařízením vlády," uvedla pro TN.cz mluvčí Ostravy Hana Mainušová.

LIBEREC – PRAVDĚPODOBNĚ ANO



"Adventní program připravujeme prozatím ve standardním rozsahu, tedy včetně vánočních trhů. V případě přetrvávajících nebo nových vládních opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19 budeme program aktuálně přizpůsobovat," reagovala na otázky TN.cz mluvčí libereckého magistrátu Miluše Charyparová.

Pokud rádi vyrážíte s rodinou na vánoční trhy do zahraničí, u našich sousedů na Slovensku byste letos mohli být zklamaní.

BRATISLAVA – ČÁSTEČNĚ ZRUŠENO

"Bohužel, letošní trhy musíme zrušit. Do konce listopadu, kdy trhy každoročně otevíráme, se situace pravděpodobně nezmění natolik, aby bylo možné opět organizovat akce, na kterých jsou relativně v blízkém kontaktu tisíce lidí," uvedla pro TN.cz mluvčí bratislavského magistrátu Katarína Rajčanová.

Lidé v Bratislavě se tak mohou těšit pouze na trhy, které organizuje městská část Staré Město. Ty zatím zrušené nebyly.

VÍDEŇ – ANO

Zatím to vypadá, že o vánoční trhy nepřijdou ve Vídni. Na oficiálních stránkách už běží odpočítávání do chvíle, než oficiálně začnou.

DRÁŽĎANY – ANO

Vychutnat si vánoční atmosféru budete moct letos také v Drážďanech. Na oficiálních stránkách trhů už visí i otevírací doba.