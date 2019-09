Kde půjde v sobotu nakoupit? Státní svátek zavře některé prodejny!

Vyrazit v pátek do obchodu, nebo to nechat na sobotu, na kterou ale připadá státní svátek? To teď s ohledem na to, že během některých svátků jsou obchody zavřené, řeší mnoho Čechů. Nechávat nákup na sobotu ale v tomto případě není dobrý nápad, protože 28. září patří mezi státní svátky, kdy velké obchody musí zůstat zavřené.