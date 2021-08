Kde se Češi v létě nejčastěji nakazili covidem? Ministerstvo zná odpověď

Hororové scénáře, že lidé, kteří cestují do zahraničí, zhorší epidemickou situaci v Česku, se zatím nenaplnily. Od začátku července se v zahraničí podle údajů ministerstva zdravotnictví nakazilo jen zhruba 1350 Čechů.



"Přesná statistika bude v polovině září. Už teď se ale zdá, že počet lidí, kteří vyjeli na zahraniční dovolenou, přesáhne tři miliony. Národ určitě nemusí strašit, že jsou turisté nějakým nebezpečím pro tuto zemi," uvedl místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Nejvíce lidí si nemoc covid-19 přivezlo z oblíbených evropských destinací. "To znamená Chorvatsko, Turecko, Bulharsko. Nicméně je potřeba říct, že celá řada lidí, kteří jsou očkováni, tu nemoc překoná díky očkování bez jakýchkoli příznaků, takže se to ve výsledku těžko počítá na reálná čísla," upřesnil Papež.



Nejčastěji měli lidé pozitivní test po návratu z Chorvatska. Nemocí covid-19 se tam během letních prázdnin nakazilo přes 200 Čechů. Následuje Španělsko, Bulharsko a Turecko.



Do Chorvatska zatím podle odhadů cestovních kanceláří vycestovalo přes 560 tisíc Čechů. Nemoc si tak přivezla z dovolené opravdu jen hrstka z nich. Do Španělska, které si drží pomyslné druhé místo v počtu nakažených turistů, letos v létě vyrazilo asi 150 tisíc Čechů.



"Je to něco, co by nezasloužilo takovou pozornost nebo takové restrikce, jako v tuhle chvíli jsou. Například Španělsko je pod takzvaně tmavě červenou barvou a lidé musí do karantény," doplnil Papež.

Nemoc covid-19 od začátku července prodělalo v Česku 9778 lidí. Turisté, kteří se vrátili ze zahraničí tak tvořili pouhou sedminu počtu nových případů.