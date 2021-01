Kde se vzal had v Jenštejně? V zimě se mohl hýbat jen minuty, říká expert

Dům rodiny uštknuté holčičky se nachází na okraji Jenštejna, přímo kolem něj jsou další domy. Budovy jsou nalepené na sobě, není mezi nimi žádná mezera. Je tedy záhadou, jak se tam had dostal.



V místě bylo totiž na plazy dost zima. "V pátek ve čtvrt na šest, když za námi otec dívky dorazil, se teplota pohybovala mezi nulou a mínus jedním stupněm. Potom šla teplota ještě dolů, nakonec klesla téměř k mínus deseti stupňům," řekla pro TN.cz jenštejnská chovatelka hadů Eva Dubská, která se také pátrání po plazovi zúčastnila.



"Kdyby to bylo na krajní zahradě, dalo by se to pochopit, že se svezl s autem, že odněkud utekl a stáhl se k autu k teplu. Podle mého v zimě, jaká byla v pátek, musel umrznout v okamžiku," přiblížila Dubská.

Místo, kde had dívku uštkl:



"Prosíme toho chovatele, kterému had utekl, aby anonymně řekl, o jakého hada se jedná. Může to být had, který se dokáže zazimovat. Nejdůležitější otázka je, jestli hrozba nepřijde zjara znova," prosí Dubská.



Není ani jasné, o jaký druh hada se jedná. Nikdo jej vlastně neviděl a rodinu napřed ani nenapadlo, že se mohlo o nějakého plaza jednat. "Nikdo hada neviděl, byla tam tma. Až do poslední chvíle jsem nevěřila, že se jedná o hada. Ale když nás naložili do vozu záchranné služby, tak paní doktorka řekla, že je to kousnutí stoprocentně od hada," popsala dívčina maminka.



Redakce TN.cz oslovila také odborníka na plazy z Karlovy univerzity. Podle odhadů herpetologů na základě rány na dívčině nohy by mohl mít had na délku 1,5 metru a vážit kolem tří kil. "Kdyby to byl velký had, tak v těžké zimě kousek uleze a chvilku aktivní být může, než vychladne. Dovedu si představit, že se může jednat o minuty, možná čtvrt hodiny. Představte si zhruba dobu, za jakou dobu vychladnou tři litry vody, které mají na začátku 25 stupňů Celsia, na asi osm stupňů, kdy si myslím, že se ten had už nebude pohybovat," vyložil Lukáš Kratochvíl z Katedry ekologie Přírodovědecké fakulty, který se specializuje na evoluční ekologii plazů.



"Není možné, aby v takové teplotě had přežil delší dobu. Hadi se snaží vyhýbat nízkým teplotám, a to jim jde dobře. Zalezou do hloubky do úkrytu a přežijí," dodal Kratochvíl.