Kde se vzal koronavirus? WHO už zřejmě ví, kdo byl první pacient

Světová zdravotnická organizace (WHO) už zřejmě tuší, kde se vzal první případ nemoci covid-19. Dánský epidemiolog Peter Embarek, který vede skupinu WHO pátrající po původu viru, ukázal na pracovníka laboratoře v čínském Wu-chanu.

Šéf týmu WHO, který pátrá po původu viru SARS-CoV-2, doktor Peter Embarek v dokumentu dánské televize TV2 promluvil o pokračujícím vyšetřování. Podle něj byl tzv. pacientem nula zřejmě pracovník laboratoře ve Wu-chanu. "Zaměstnanec laboratoře, který se v terénu nakazil při odebírání vzorků, je jedna z nejpravděpodobnějších hypotéz, jak se mohl virus přenést z netopýrů na člověka," řekl Embarek.

Podle něj je to pravděpodobnější než verze, že by prvním pacientem byl náhodný vesničan, který se dostal do kontaktu s netopýry. Málo pravděpodobná je podle WHO také verze o uměle vyrobeném viru.

Embarek také upozornil na to, že wuchanská laboratoř byla v prosinci 2019 přestěhována z blízkosti wuchanského trhu. "Je zajímavé, že se laboratoř přestěhovala 2. prosince 2019, což je období, kdy to všechno začalo. Když se stěhuje laboratoř, je to rušivý prvek v běžném pracovním toku, všechno to narušuje. Bude zajímavé se na toto období a laboratoř podívat," řekl expert.

Podle WHO nicméně zůstávají ve hře všechny verze. Přímý důkaz vyšetřovatelé totiž dosud nenašli. Důkazy tým hledal v lednu přímo ve Wu-chanu. Dánský epidemiolog v televizi popsal, jakému tlaku jeho tým čelil od čínských úřadů. Podle Embareka požadovaly, aby WHO ve své závěrečné zprávě vůbec nezmiňovala možnost úniku viru z laboratoře ve Wu-chanu, uvedl The Washington Post.

"48 hodin před koncem mise jsme se stále nemohli shodnout na tom, zda hypotézu o laboratoři ve zprávě zmíníme,“ popsal Embarek. Nakonec však dostala delegace povolení navštívit dvě wuchanské laboratoře, kde se provádí výzkum netopýrů.

