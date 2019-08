Kde si letos prodloužit prázdniny?

Nedovolte, aby vám s představou nadcházejícího podzimu klesala nálada ve stejném tempu jako hladinka rtuti na venkovním teploměru.



Cestování v září s sebou přináší mnohé výhody. Jindy rušné pláže se s koncem sezóny mění v liduprázdné. Nemusíte se trápit představou, že by vás v tuto dobu čekal boj o nejlepší místa u bazénu či na pláži. Ranní rituál v podobě přehazování osušek přes lehátka tak vynechejte a raději si přispěte. Milovníci tichého rozjímaní jistě ocení, že většina dětí již usedla do školních lavic. Knihu si tak můžete přečíst za doprovodu jediné zvukové kulisy a netřeba zdůrazňovat, o kolik je šum mořských vln příjemnější než dětský pláč. Pojeďte si prodloužit léto a objevit kouzlo mimosezónního cestování. Víme, kde vám bude nejlépe.



Na populárním řeckém ostrově slunce nesvítí snad jen přes noc. Do konce září Rhodos sužují sucha, a tak je pravděpodobnost, že by vám plány narušil déšť, prakticky nulová. Jelikož je začátkem podzimu hubnutí do plavek pasé, program all inclusive si můžete užít bez výčitek a naplno. Oblíbenou formu stravování nabízí například hotel Alfa Alexandria Club , nacházející se v bezprostřední blízkosti jedné z nejhezčích a nejoblíbenějších pláží ostrova. V hotelovém komplexu Atlantica Mikri Poli Alexandria Club kromě výhod all inclusive programu jistě oceníte vlastní aquapark plný tobogánů a skluzavek.Zamíříte-li od řecké pevniny ještě zhruba 160 km na jih, narazíte na Krétu . Jeden z nejteplejších řeckých ostrovů je někdy také přezdíván Karibikem Evropy. Přirovnání Kréty ke známému ráji na zemi přitom netkví v počasí, ale především v dokonale tyrkysové barvě zdejšího moře. Ať už na Krétě zakotvíte kdekoliv, dechberoucím výhledům se nejspíš nevyhnete. To samé platí pro ouzo. Jak tato anýzová pálenka chutná můžete vyzkoušet například v nově zrekonstruovaném čtyřhvězdičkovém hotelu Atali Grand Resort Alexandria Club Teplota moře se v tuto dobu stále pohybuje kolem krásných 25°C. Od poloviny měsíce ustupují letní vedra a počasí tak začíná být příznivé pro podnikání nejrůznějších výletů. Míst, která stojí v Turecku za návštěvu, je nespočet. Jako základnu pro průzkum pestré historie země doporučujeme zvolit krásný pětihvězdičkový resort s vlastním aquaparkem Lyra Resort Alexandria Club nebo oblíbený hotelový komplex Doganay Beach Alexandria Club Pro obyvatele Sicílie představuje září především měsíc sklizně vinné révy. Jedno z nejlepších vín údajně dozrává na svazích Etny. Dobrodružnější povahy nemusí zůstat jen u ochutnávky úrody. Nejvyšší a nejslavnější evropská sopka je ideálním cílem jednodenního výletu. Po takovém výšlapu jistě oceníte den strávený na pláži. A abyste to na ní neměli daleko, ubytujte se v našem klubovém hotelu Costa Azzurra Alexandria Club , který na jedné z krásných sicilských pláží přímo leží.