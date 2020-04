Kdo je mrtvý muž z břehu Labe? Pomoci mají lidé i němečtí policisté

A o pomoc nyní prosí také veřejnost. Na místě tělo ohledal koroner a byla nařízena soudní pitva. Podle jejích výsledků na smrti mladíka neměl podíl nikdo další.



Kriminalisté pracují i s verzí, že jde o cizince, proto se obrátili i na policisty ze sousedního Německa. Podle oblečení mohl být muž fanouškem jednoho německého fotbalového klubu.



Jedná se o muže ve věku mezi 20 až 25 lety. Světlé vlasy měl krátce střižené a po stranách vyholené. Měřil 188 centimetrů a vážil 85 kilo.



Oblečen byl v šedém bavlněném tiku s nápisem, bavlněné bundo-mikině žluté barvy s koženkovými doplňky a v elastických džínových modrých kalhotách a černých ponožkách s názvem fotbalového klubu FC Bayern. Na těle měl několik tetování. Například s motivem ptáka s roztaženými křídly, další s motivem sovy a postavičku robota. U krku pak měl ještě vytetovaný nápis.



Kdo by věděl, o koho se jedná nebo měl jakékoliv informace, které by policistům pomohly k objasnění totožnosti dosud neznámého muže, měl by se ozvat na linku 158.