Kdo je nakažený olympijský lékař? Místo očkování radil ústní vodu

Vlastimil Voráček je lékař, který na podzim loňského roku lidem na internetu doporučoval, aby kloktali ústní vodu, protože to prý pomáhá snížit nebezpečí nákazy. Řadí se mezi přední evropské ortopedy, stará se o sportovce, kteří patří ke světové špičce, ale očkování proti koronaviru odmítá.

"Pokud tam nebyla nějaká kontraindikace pro to, aby se nemohl naočkovat, tak to skutečně považuju za naprosto nezodpovědné," myslí si ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Lékař Vlastimil Voráček působí mimo jiné už několik let jako ortoped v centru pohybové medicíny na pražském Chodově. Na olympiádě byl Voráček coby člen olympijského týmu už dvakrát, nejdřív v Londýně a pak i v Rio de Janeiru.

"Je to určitě dobrý doktor. Léta byl u fedcupového týmu a byl velmi prospěšný a to je všechna čest," řekl šéf Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.

Nyní ale zkušený lékař čelí kritice. "Je to samozřejmě hrozná ostuda. Je mi líto sportovců, kteří léta trénují a pak takto přijdou o olympiádu. Samozřejmě je to diletantismus, amatérismus a vůbec nechápu za co funkcionáři berou peníze. Bohužel jsme zase světu ukázali, proč jsme jako Česká republika v rámci covidu dopadli nejhůř na světě," uvedl prezident České lékařské komory Milan Kubek.



Naštvaný jsou i sami sportovci. "V případě lékařů si myslím, že by všichni měli být naočkování a rád bych nechal stranou, že se bavíme o člověku, který byl pozitivní a který byl možná ten první, kdo do toho letadla s tím virem přišel," řekl nakažený plážový volejbalista Ondřej Perušič.

Voráček kritiku odmítá. "Za prvé bych chtěl konstatovat, že ohledně olympijských her v Tokiu byly zadány určité předpoklady organizátory her, podle kterých se může sportovec a doprovod účastnit. Očkování bylo zadané jako dobrovolné. Z mé strany a celého týmu tedy nedošlo k porušení žádných těchto předpokladů," uvedl sám Voráček.

Podle ministra se ale zachoval nezodpovědně. "Samozřejmě je otázka, kdo byl ten pacient nula, kdo byl ten zdroj nákazy. Ale zkrátka k tomu došlo a pokud to byl ten lékař, který byl nenaočkovaný, tak to považuju za naprosto nezodpovědné," řekl ministr Vojtěch.

Lékař se ale brání. "Mám pozitivní přístup k očkování, když proběhlo řádně testovacím procesem (u mRNA vakcín cca 10 let) a má plnohodnotnou registraci (viz příbalový leták Pfizeru)," dodal lékař.

Český olympijský výbor (ČOV) se nyní brání, že on za neočkovaného lékaře nemůže. "Pana Voráčka do výpravy olympijského týmu nominoval český tenisový svaz jako svého doktora," uvedl Tibor Alföldi, mluvčí ČOV.

Ten ale tvrdí, že to není pravda. "Byť ten doktor, o kterého se jedná, je využíván pro zápasy tenistů zejména u Fedcupu, tak s touto olympiádou Český tenisový svaz nemá nic společného, takže já kmentuju veškerá prohlášení pánů z olympijského výboru a naopak mě to hrozně irituje," odmítá Kaderka.

Český olympijský výbor, který ze začátku Voráčkovu identitu tajil, v oficiálním prohlášení uvedl, že nákazami sportovců a členů realizačního týmu se bude zabývat vyšetřovací komise. V jejím čele má stát šéf výboru Jiří Kejval. Což podle mnohých znamená, že komise nebude nestranná.