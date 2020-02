"Kdo je tu nácek?!" Fanoušci Ortelu vyrazili do boje za "svou" kapelu

Zatímco členové kapely Ortel podle organizátorů koncertů bývají poměrně klidní a nekonfliktní, jejich fanoušci jsou hrubšího zrna. Podle starosty Krabčic Jiřího Šimáčka jsou to zpravidla milovníci této skupiny, kdo vykřikuje nacistická hesla, pořádá rádoby vlastenecké průvody a hajluje v "kotli" za hudebního podkresu z dílny Ortelu.

Zastánci druhého tábora, kteří lásku k této kapele nesdílí, se pustili do otevřeného odboje v červnu loňského roku. Ortel se chystal na koncert v pražské čtvrti Radotín a aktivisté z řad odpůrců je uvítali posměšnými nápisy na cyklostezce nedaleko místa konání. Kapelu tak přivítala hesla typu "Cesta hanby", "Cesta nácka" nebo "Burani tudy".

Místostarosta Radotína Miroslav Knotek slíbil, že se pokusí domluvit s technickými službami na co nejrychlejším odstranění nápisů. "Ale oni mají spoustu jiných povinností, například sekání trávy, takže nevím, jestli to stihnou ještě před tím dnešním koncertem," řekl tehdy Knotek. Sami členové Ortelu si z "odbojářů" těžkou hlavu nedělali.

"Že se občas naši odpůrci najdou i v jiných městech, je v celku běžné a většinou se projevují tak, že přelepují plakáty na daný koncert cedulkou Zrušeno. Ovšem Praha je v tomto směru aktivnější a tak jsme podobné protiakce čekali. Zvlášť od aktivistů tolik bránících demokracii a svobodu slova. Neděláme si z toho hlavu," řekl pro TN.cz frontman skupiny Tomáš Ortel.

Ačkoli cestu na Říp zatím žádní partyzáni nápisy nevyzdobili, mezi fanoušky Ortelu už to náležitě vře a na sociálních sítích spřádají plány na bojkot celé Řípské pouti. "Tak to je opravdu síla, na pouť nejedu na protest. Budou vřískat, budou řvát, jinou cestu vnucovat, sejdem z ní… Ať si celou Pouť v tomto případě strčí do p****e," kští oheň a síru Eva R.

"Mám návrh. Co kdybychom se tam sešli s českými vlajkami. V tričkách Ortelu, udělali si výšlap na Říp a zazpívali Tomášovy písničky, aby ta košťata pochopila, že nás neumlčí?" vyzývá ostatní fanoušky Jan N. "Nejvyšší čas něco podniknout, ať vidí, kde je ta síla. Je čas zapálit pochodně," píše Marek Č.

Jestli rozhořčení fanoušci skutečně dubnovou Řípskou pouť naruší oslavným pochodem za milovaný Ortel, nebo se smíří s rozhodnutím organizátorů, zatím není jisté. Odboj fanoušků proti interpretům, kteří o vystoupení s Ortelem na stejné akci nestojí, však sílí.