Agresi si nosí děti často z domova, myslí si odbornice o bitkách školáků

Video, které do redakce TN.cz v úterý poslala rozčílená matka, zachycuje surovou bitku dvou školáků v Kolíně. Mladík v bílém tričku dostává druhého chlapce během pár vteřin na zem a následně ho několikrát udeří pěstí do hlavy. Přitom mu vulgárně nadává. "Zm..e," je slyšet ve videu. Ostatní jen přihlíží a natáčí rvačku na mobilní telefon. Více o případu si přečtěte zde.

Případ spustil vlnu reakcí na sociálních sítích. Lidé se nejčastěji shodují v tom, že u agresivních dětí selhávají rodiče. "Za nás dříve byla aspoň výchova, dneska na to rodiče kašlou a spousta mladých si pak dělá co chce," napsal čtenář TN.cz Stanislav.

"Otřesné, jak se dnešní slušné děti musí bát a jejich rodiny o ně," konstatovala čtenářka Vanda. Naopak jiní čtenáři si myslí, že bitky byly součástí dospívání odjakživa. "My jsme se taky takhle mlátili, akorát nebylo čím natáčet," napsal Martin.

Případ surové bitky v Kolíně už řeší i policie. S videem šel na policii sám ředitel základní školy, kde školáci studují. Podle odbornice jsou takové agresivní rvačky mezi dětmi v posledních letech stále častější. "Je opravdu více situací, kdy jsme řešili, že si děti domlouvají nějaké rvačky, dá se říct, že to trošku narůstá," uvedla pro TN.cz školní psycholožka z Pardubic Eva Čermáková.

Agresivita dětí stoupá s věkem. Na prvním stupni pedagogové problémy ještě řešit nemusí. Když jsou žáci v 6. a 7. třídě, začíná se v kolektivu šikana objevovat. Nejčastěji se školáci napadají na sociálních sítích. Tam se vzájemně uráží a pomlouvají.

Občas dojde i k fyzickému násilí. "Nevíme, co je hlavním spouštěčem. Vždy je to kombinace více věcí dohromady. Často to je zážitek nějaké agrese z domácího prostředí. Děti pak toto chování přenesou do školy a ty další to pak odkoukají," popsala dětská psycholožka. Děti pak mají navíc tendenci mezi sebou soutěžit, kdo je větší surovec.

Podle odbornice je nejdůležitější, aby děti měly možnost, obrátit se na někoho, kdo jim pomůže. "Učíme děti k tomu, aby se nebály mluvit s někým, komu věří. Pokud například vědí, že se někde chystá nějaká bitka, která se jich sice netýká, tak aby nám to řekly nebo vhodily do schránek důvěry, které máme k tomuto účelu ve škole zřízené," uzavřela Čermáková.

