Kdo může za explozi plynu? Trojice obviněných stanula před soudcem!

Soud v pondělí odpoledne poslal do vazby trojici mužů, které policisté obvinili v souvislosti s explozí paneláku v Prešově. Při příchodu do soudní síně si zakrývali obličeje, podle televize Markíza jim nebylo do řeči. Při výbuchu plynu zemřelo v pátek sedm lidí, jedna osoba se stále pohřešuje.