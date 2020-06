Kdo může za otrávené děti ve školce? Úřad dává vinu ředitelce i výchově

Jablonecký úřad se vyjádřil ke dvěma dětem, které se měly otrávit na zahradě tamní mateřské školky. Potvrdil, že prudce jedovatý keř tam roste pravidelně a přestože uznal svou zodpovědnost, tvrdí, že personál měl zajistit, aby se k němu děti nedostaly, než ho město odstraní. Zároveň by podle něj měli nejen rodiče vést děti k tomu, aby si dávali pozor na nebezpečné rostliny.

K nešťastné události došlo v úterý dopoledne, když si děti v MŠ Jugoslávská v Jablonci nad Nisou hrály na zahradě. Dva chlapci našli rostlinu, jejíž plody vypadaly jako hrášek, a tak je využili ve hře na vaření. Hrášek to ovšem nebyl - rostlina, kterou otrhali, byla štědřenec odvislý neboli pravý zlatý déšť, který je prudce jedovatý. Obzvlášť plody jsou silně toxické a mohou člověka při pozření většího množství i zabít.

Podle ředitelky školky Renaty Kolischové není jasné, jestli chlapci plody z keře skutečně snědli a otrávili se. Preventivně přesto skončili v nemocnici, kde jim pumpovali žaludky a nyní jsou pod přísným dohledem rodičů kvůli možnému poškození jater.

A přestože tento případ skončil dobře, v sázce byly životy dětí. Jablonecký úřad, který je zřizovatelem školky a který měl odstranění nebezpečného keře na starost, se zodpovědnosti za událost nezřekl, přesto je podle něj na vině i vedení školky a částečně i výchova.

"Na reakci rodičů paní ředitelka konstatovala, že zmíněný keř ve školní zahradě skutečně roste a stále se, i po likvidaci, na zahradu vrací v podobě náletu semen. Doplnila, že urgovala jeho likvidaci na jabloneckém magistrátě. Žádost ředitelky o likvidaci keře na úřad opravdu došla, příslušná úřednice odbornou firmu objednala, bohužel k nešťastné události došlo v době mezi objednávkou a realizací," uvedl pro TN.cz jablonecký magistrát.

"To vše jsou fakta, která však paní ředitelku zásadně nezbavují zodpovědnosti," dodal. "Ředitelé školských zařízení mají jednoznačnou odpovědnost za děti v době, kdy o ně pečují. Jestliže ředitelka věděla o tom, že na své zahradě má keř s jedovatými plody, který zde navíc roste opakovaně, je její povinností zabezpečit zdraví dětí a neohrozit nijak jejich životy," vyjádřil se náměstek primátora pro školství David Mánek.

Podle ředitelky pozemek patří městu a jediný, kdo tak může spravovat zeleň na zahradě, je magistrát. Dodala, že personál ani neví, jak to správně udělat vzhledem k tomu, že nejsou botanici. Mánek však tvrdí, že žádný ředitel nemá od magistrátu zakázáno zasahovat do zeleně, pokud se jedná prokazatelně o jedovaté rostliny.

"Naopak má povinnost minimalizovat rizika ohrožující bezpečnost svých svěřenců," dodal Mánek. Ředitelka podle něj měla nějakým způsobem rostlinu zabezpečit do doby, než ji odborná firma zlikviduje. Například ji něčím přikrýt, ohraničit provizorním plotem a děti především varovat.

Kolischová nicméně vysvětluje, že o dané rostlině, která měla dětem způsobit údajnou otravu, ona ani personál nevěděli. Když posílala na úřad e-mail, v němž požadovala odstranění štědřence, jednalo se o rostlinu, která vyrostla na skalce, na kterou děti stejně nesmí chodit.

"Děti ale našly ještě jiné rostlinky, o kterých jsme nevěděli a které byly u plotu, kde máme i jiné keře. Není to tedy tak, že bychom věděli, že ten keř tam je, a přesto jsme tam nechali děti hrát si," řekla ředitelka a zdůraznila, že dětem každý den opakují, aby na zahradě nic nestrkaly do pusy.

"Magistrát se nechce zříci zodpovědnosti. Keř je v současné době zlikvidovaný a odbor správy veřejné zeleně na pokyn primátora Jiřího Čeřovského vytvoří pasport všech keřů, které na zahradách městských mateřských škol rostou, a kategorizaci podle míry jejich nebezpečí," informoval TN.cz úřad.

Důležité je podle něj také děti vychovávat k tomu, aby si dávaly pozor na to, co kolem nich roste. "Nelze vymýtit všechny rostliny, které by mohly znamenat nebezpečí. Děti nežijí jen ve školních zahradách, mnoho rostlin, které mohou nepříznivě působit na zdraví, roste ve volné přírodě či v parcích," říká Mánek.

"Spíše je nutné vzít si z celého politováníhodného případu ponaučení v tom, že je nutné více výchovně působit na děti a s možným nebezpečím, skrývajícím se v různých rostlinách - bylinách, keřích či stromech, je seznámit. Proto se také my zamyslíme nad vytvořením edukativních projektů zaměřených na znalost nebezpečných rostlin, které rostou kolem nás," dodal.