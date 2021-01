Kdo všechno může očkovat? Úředníci to být nesmí, vysvětlil Prymula

Od 18. ledna se sál Jana Kašpara změní na zdravotnické zařízení. Pryč půjde i model legendárního dřevěného letadla, se kterým český aviatik v roce 1911 přeletěl Čechy. Ze sálu zmizí třeba i závěsy.

Z podlahy půjdou pryč koberce. Bude tam jiný materiál, který se bude dobře udržovat. Například bude omyvatelný. "Je potřeba zajistit určitou intimitu. Zakryjí se foliemi prosklené části oken," popsal ředitel krajského úřadu Jaroslav Folprecht.

Zdravotníky má v jediný den posílit až devět úředníků, aby šlo očkování rychleji. Obyvatelé Pardubic s jejich nasazením souhlasí. Hodí se podle nich každá pomoc a pokud nejsou úředníci dostatečně pracovně vytížení, mohou se prý zapojit.

"Budeme využívat ty, kteří byli v minulosti na home office," upřesnil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).

Hlásí se už první adepti. Třeba personalistka Kateřina Krejčová, která je na úřadě zaměstnaná sedm let. "Denně pracuji s excelovými tabulkami, dopisy ve wordu, ráda pomůžu i v této administrativní činnosti," vyjádřila se pro TV Nova.

Poslechněte si celý rozhovor s Romanem Prymulou:

"Je to vlastně vyplnění dotazníku, základní údaje o tom pacientovi," vysvětlil ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottwald.

V budově úřadu budou naráz pracovat tři očkovací týmy, za den by tam vakcínu mohlo dostat až 500 lidí. Úřednici budou pobírat svůj běžný plat, speciální benefit. A pokud se osvědčí, prý bude i na prémie.

Mohli by být totiž očkováni přednostně. "Nepřijdou do kontaktu s biologickým odpadem. Budou zapisovat do počítače," ujistila náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Michaela Matoušková.

Úředníci ostatně ani přímo pomáhat s očkováním nemohou. Řekl to epidemiolog a poradce premiéra pro zdravotnictví Roman Prymula v rozhovoru pro Televizní noviny.

"Do této úrovně jít nechceme. V tuto chvíli je legislativa taková, že by to měl být kvalifikovaný zdravotnický personál, lékař nebo školená sestra pod dohledem lékaře. Pro tuto situaci se připravuje zapojení mediků a sester z vyšších ročníků zdravotnických škol," popsal Prymula.

Sál se rozdělí na několik sektorů, vakcinační místa budou oddělená paravány. Vakcína se na krajský úřad bude vozit z pardubické nemocnice. Bude tam distribuovaná již rozmražená a v přesných dávkách.

Nápad zapojit do očkování krajské úředníky se líbí třeba na jihu Čech. "Do té administrativy se mohou zapojit nejen úředníci, ale i policisté, kteří třeba trasovali. Tam je potřeba, aby to splňovalo i ty prostorové podmínky," vyjádřil se hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS).

Pokud bude dostatek vakcín, Pardubický kraj navíc plánuje, že se od 1. března budou lidé podobně očkovat v patnácti obcích s rozšířenou působností.