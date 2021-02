Kdy jste v Česku naposledy viděli losa? Ochránci zvířat prosí o pomoc

Na území Národního parku Šumava a v jeho okolí žilo podle odhadů z roku 2000 asi patnáct losů. Mají se vyskytovat hlavně na Lipensku a Jindřichohradecku. Jenže mapování losů je téměř detektivní práce, a tak ochránci žádají o pomoc veřejnost.

Los evropský je u nás silně ohroženým druhem, kterého chrání zákon. A právě zmapování losí populace by mohlo odborníkům pomoct toto zvíře více chránit. Přestože měří přes dva metry a jedná se tak o největšího savce, který na našem území žije, málokdy se podaří losa zahlédnout.

I tak se to ale čas od času podaří. "Jsme přesvědčeni, že někteří lidé měli to štěstí, že losa ve volné přírodě viděli, možná si ho i natočili nebo pořídili fotografii. A to vše by nám v podrobném monitoringu pomohlo," apeluje Jan Mokrý, vedoucí zoologického oddělení Správy NP Šumava. A zároveň prosí, aby lidé, kteří losa zahlédli, psali na e-mail: los@npsumava.cz, který byl z tohoto důvodu vytvořen.

Jinak do terénu na dlouhé hodiny vyrážejí i sami ochránci, kteří sbírají stopy výskytu losa, jedná se třeba o specifické okusy a hlavně o trus. Ten se bere jako jeden z nejlepších důkazů. Nalezený trus pak putuje na analýzu DNA, díky které je možné přesně určit konkrétního jedince.

Šumavské lesy prý obývá los evropský od sedmdesátých let minulého století, které vědci označují za počátek doby, kdy se po čtyřech staletích zvíře na Šumavu opět vrátilo.

Losů na našem území žije opravdu velmi málo. "V roce 2017 navíc došlo na Lipensku ke třem dopravním nehodám, při kterých zahynuli tři losi. Předpokládáme, že tato smutná bilance má nepříznivý vliv na zdejší losí populaci, a proto jsme se s kolegy zaměřili na ověření aktuální početnosti losů," vysvětluje Mokrý.