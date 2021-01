Vše o očkování proti covidu-19! Kdy na vás přijde řada a jaký je postup

Očkování proti koronaviru v Česku má mít podle ministerstva zdravotnictví přípravnou a pak další dvě fáze – I a II. Fáze I se pak ještě dělí na očkování nejrizikovějších skupin obyvatelstva a prioritních skupin obyvatelstva. Vyplývá to z dokumentu Metodický pokyn pro očkování, který se podařilo získat portálu irozhlas.cz a který je zatím v připomínkovém řízení.



Přípravná fáze



Přípravná fáze se týká hlavně pořízení očkovacích látek, dodávky očkovacích látek do České republiky a jejich rozvozu na očkovací místa. Součástí je také vytvoření sítě očkovacích míst.



Fáze IA



Ministerstvo plánuje ve fázi IA, kdy se jedná o nejrizikovější skupiny obyvatelstva ve věku nad 80 let, naočkovat klienty sociálních a zdravotnických zařízení, personál a dále zdravotníky, celkem 545 625 lidí. Na to bude potřebovat dvojnásobný počet vakcín. Vakcinace je plánovaná na leden a únor. S registrací do této fáze se začne 15. ledna.



Fáze IB



Druhá část první fáze se zaměří na očkování prioritních skupin, tedy lidí nad 65 let nebo lidí trpících dlouhodobým onemocněním, ale také pracovníků nezbytných pro zajištění chodu státu. Tato fáze je připravená na únor až červen.



V celé první fázi se plánuje upřednostňování čekatelů na základě věku, zdravotní anamnézy a profese.



Fáze II



Fáze II se týká zbytku populace a podle plánu má začít v červenci. "Probíhá očkování široké veřejnosti. Očkování provádí maximální počet zřízených očkovacích míst včetně většiny ordinací praktických lékařů a nově zřízená velkokapacitní očkovací místa (VOČM). Očkovaní jsou všichni zájemci bez aplikované prioritizace a dostupných je více očkovacích látek," uvedlo ministerstvo v popisu.



Ministerstvo zdravotnictví prozatím oficiálně zveřejnilo jen stručnější prezentaci. Nicméně ta obsahuje Schéma a postup očkování:



Celý očkovací systém je navržený tak, aby se lidé bez internetu nebo bez znalosti, jak jej používat, mohli k očkování registrovat prostřednictvím linky 1221, nebo za pomoci rodinných příslušníků či sociálních pracovníků.



Schéma průběhu očkování začíná vyplněním on-line formuláře, případně telefonátem na linku 1221. Následně zájemce dostane jednu SMS zprávu s potvrzením o registraci a další SMS s informacemi o dostupnosti rezervace. Vyplněná registrace může být na vyžádání zájemce posouzená praktickým lékařem.



Následuje rezervace termínu a místa očkování, obsahuje termíny i pro nutnou druhou dávku vakcíny. Následně přijde další SMS s potvrzením termínu a místa.

Po příchodu na očkovací místo musí zájemce předložit doklady, pak jej zkontroluje očkující lékař, následně dostane injekci a jako potvrzení o očkování obdrží certifikát.



Celou prezentaci si můžete přečíst zde: Metodický pokyn pro očkování [pdf]



"Očekáváme pět milionů naočkovaných do konce léta," odhadl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).



Dokument ohledně metodiky očkování se k hejtmanům dostal již před Vánoci, další podrobný materiál pak představitelé krajů převzali od ministerstva v úterý. Své podněty kraje odevzdají ministerstvu do pátku, v pondělí by se pak měly zástupci státu i samosprávy sejít na videokonferenci a vše projednat.



"Líbí se mi zpracování centrálního softwaru a objednávkového rezervačního systému. Pokud se tam odladí ještě některé věci, ke kterým mám výhrady, tak to bude ku prospěchu věci. Ten systém by měl být jednotný, ve všech krajích stejný," zhodnotila dokument hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (za STAN).



"Zapisování očkování do ISINu (Informační systém infekčních nemocí, pozn. red.) prostřednictvím prezentovaného systému bude podle mne pomalé. Zápis očkování se odhaduje až na čtyři minuty. Nelíbí se mi, že nejsou příliš preferována velkokapacitní očkovací centra, strategie je sice připouští, ale spíš mi přijde, že je připouští pod tlakem okolí, než že by to byla preferovaná varianta. Myslím si, že zdravotnická zařízení nebudou schopná naočkovat takové velké množství lidí," dodala Pecková.



"Není dostatečně uchopena mediální komunikace, jsou tam obecné věci, myslela jsem, že budeme znát podrobnější plán. Jestli třeba budeme dávat letáky tem očkovaným osobám, jestli bude informační kampaň jednotná, nebo si to zařídí každý kraj sám. I toto by mělo být jednotné," uzavřela Pecková.



