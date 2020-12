Kdy přijde další lockdown? Situace se vyvíjí špatně, Česku hrozí stupeň čtyři

V Praze se v posledních dnech výrazně zhoršilo skóre PES. Dobře se nevyvíjí také v dalších krajích a okresech. Některé jsou dokonce ve stupni pět.

Česku tak hrozí, že brzy spadne do stupně čtyři, což by znamenalo opětovné uzavření maloobchodu, restaurací i služeb. Pro přechod do horšího stupně stačí, aby skóre PES bylo nad hodnotou 60 tři dny. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl, že to není povinnost. "Mohl by to ale být zásadní důvod," uvedl ministr.



Po dlouhém čekání přitom teprve ve čtvrtek došlo k velkému rozvolnění, otevřely se obchody, restaurace a fungovat mohou nově také služby. Řada odborníků ale kritizuje, že k uvolnění došlo v době, kdy je situace v České republice stále velmi vážná.



"Mám obavy z toho, když jsem viděl, jak lidé nadšeně říkali, že půjdou do hospody. To nedopadne dobře,“ myslí si například imunolog Václav Hořejší. "Nejvíce mám strach z návštěv restaurací a wellness center,“ dodal.



Sedm krajů je momentálně ve stupni tři a sedm ve stupni čtyři. Nejhorší je aktuálně Liberecký kraj (skóre 71), nejlepší je stále Praha (49). Právě v hlavním městě ale došlo v posledních dnech k poměrně výraznému zhoršení. Ještě ve středu 2. prosince bylo skóre na hodnotě 38, což by znamenalo dokonce stupeň dvě.



Situaci v Praze je důležité sledovat, protože ostatní kraje v minulosti kopírovaly vývoj v metropoli. Podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové je totiž Praha oproti jiným krajům napřed. "Jedno z velmi pravděpodobných vysvětlení je, že Praha měla vysoké výskyty pozitivity dříve než ostatní kraje," vysvětlovala hygienička, proč se situace v Praze lepšila dříve než v jiných krajích.



Také Liberecký kraj byl donedávna mezi premianty. V úterý 1. prosince hlásil skóre 57, v pátek 4. prosince se ale dostal na hodnotu 71, tedy jen těsně pod stupeň pět.



Skóre PES se oproti začátku týdne zhoršilo také v krajích Karlovarském (z 44 na 59), Moravskoslezském (z 57 na 62), Ústeckém (z 57 na 64), Olomouckém (z 59 na 64), Plzeňském (z 49 na 51) a na Vysočině (z 57 na 62). Ke zlepšení naopak došlo v Jihomoravském (z 57 na 51), Pardubickém (z 57 na 52) a Zlínském kraji (z 67 na 62).



Všechny kraje jsou tak zatím přinejhorším ve stupni čtyři, v jednotlivých okresech je ale situace horší. Stupeň pět hlásí například okresy Prostějov (81) či Semily (79). V okrese Turnov byla 27. listopadu hodnota skóre PES dokonce 96. Šlo ale zřejmě o krátkodobý výkyv, protože 23. listopadu bylo skóre 43 a 4. prosince se vrátilo na hodnotu 46.

Nejlepší čísla hlásí naopak okresy Praha-východ (42), Tachov (44), Plzeň-město a Beroun (oba 46).

Situaci zhoršují také tajné večírky. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) řekl, jaký trest za ně navrhuje: