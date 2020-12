Děti se do škol možná nevrátí. Sporty by ale mohly mít výjimku

Děti si už naplno užívají prodloužené vánoční prázdniny. Do škol by se měly vrátit 4. ledna, jenže kvůli zhoršující se epidemické situaci není termín jejich návratu vůbec jistý. Pokud by Česká republika byla v pátém stupni systému PES, znamenalo by to opět distanční výuku.