Kdy se kulturní život vrátí k normálu? Ministr zveřejnil zásadní termíny!

"Od 17. 5. bude možné pořádat venkovní kulturní akce pro 700 sedících diváků. Nezhorší-li se epidemická situace, od 24. 5. přijde pak další rozvolnění pro kulturní akce. Počet diváků venku se navýší na 1000 sedících diváků a vevnitř bude možné pořádat kulturní představení až pro 500 diváků, rovněž při využití prostor na 50 % a samozřejmě stále za přísných hygienických podmínek," oznámilo v pondělí ministerstvo kultury.

Takto to bude vypadat od 17. května. Podívejte se na reportáž TV Nova:

Účast na akcích bude podmíněna ochranou dýchacích cest a využitím kapacity prostor maximálně do 50 procent (jak venku, tak vevnitř). Účastníci navíc musí splnit jednu z podmínek TNO - 14 dní od ukončeného očkování, maximálně 90 dní od prodělání nemoci covid-19, negativní POC antigenní test (ne starší 72 hodin) nebo PCR test (ne starší sedmi dnů). Výjimku mají děti do šesti let.

Ministerstvo věří, že brzy by mohla skončit další omezení. Zveřejnilo nový plán rozvolnění kultury pro další týdny a měsíce, na kterém se domluvilo s ministrem zdravotnictví, jeho týmem a zástupci kulturní obce.

Rozhodující pro přechod k dalším bodům balíčku je sedmidenní incidence. V pondělí Česká republika spustila třetí balíček, který je navázán na incidenci 100 nově nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dní. Další balíček je spojen s číslem 75. V případě zhoršení epidemiologické situace budou další kroky rozvolňování zastaveny.



Pokud se situace týkající se koronaviru bude vyvíjet podle plánu, už v září by mohla omezení týkající se maximální kapacity na akcích skončit.