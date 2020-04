Kdy skončí epidemie a jak to bude s dovolenými? Prymula promluvil

"Já bych letos spoléhal spíš na tuzemsko, protože jak vidíme situaci v okolních zemích, tak ne do mnoha se bude dát jet. Jsou některé země, které přijímají v podstatě turisty za určitých podmínek, ale těch zemí není mnoho. Některé mají striktní zákaz. Je třeba to monitorovat a je problematické si teď zamlouvat letenku, protože těžko někdo může odhadnout, co přesně tady bude za dva měsíce. Ta situace se vyvíjí poměrně rychle," řekl Roman Prymula v rozhovoru pro Seznamzprávy.

Podle něj jsou také vážně ohrožené tradiční letní festivaly či koncerty, kde je logicky velká koncentrace lidí. I divadelní představení si podle Prymuly naživo užijeme nejspíš až na podzim.

Lidé by ovšem se zamlouváním míst v českých a moravských hotelích tak jako tak prý pospíchat neměli - Prymula doporučuje vydržet ještě měsíc, protože v půlce května už bude jasnější, jak se šíření nákazy (ne)podařilo zvládnout.

"Když se nám podaří udržet ten kontrolovaný trend, tak si myslím, že dovolené budou bez problémů. Pokud bude ta křivka nakažených lítat, tak bych to ještě zvažoval. Ale doufám, že to budeme schopni udržet," doufá epidemiolog.

Odborníci také hledají cestu, jak znovu otevřít restaurace a hospody. "Při dodržování vzdálenosti mezi lidmi by to bylo možné nastartovat, stejně tak některé kulturní věci. Třeba prohlídky hradů, zámků a podobně. Zase za nějakých definovaných podmínek," zamýšlí se Prymula.

Také řekl, že už příští týden začnou odběry na vzorku přibližně 17 tisíc lidí. Cílem plošného výzkumu je zjistit, jak moc koronavirus vlastně Čechy zasáhl a kolik z nich má případně protilátky. On sám odhaduje, že číslo může být až třikrát větší než to, které evidují úřady.

A pokud by se ukázalo, že nemoc prodělala velká část populace, může to znamenat, že epidemie by mohla skončit překvapivě brzy - například už do dvou měsíců. Výsledky by měly být k dispozici za dva týdny.

Chytrá karanténa by měla plošně fungovat od května a jsou na ni navázaná některá platná omezení - například ta týkající se obchodů a služeb.

Prymula ovšem zároveň varoval, že koronaviru se jen tak nezbavíme. Stejně jako roušek. "Já mnohem raději budu podporovat to, aby lidé začali chodit do školy a do práce, než to, že by se vzdávali roušek. Proto si myslím, že těch roušek se budeme držet ještě delší dobu. Je diskutabilní, jestli je chytrá karanténa schopna vyvážit všechna ta plošná opatření, která chceme rušit. Takže z toho důvodu tady ty roušky ještě chvíli budou," vysvětlil Prymula.

